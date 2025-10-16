La feuille de route à moyen terme de SpaceX

Le Starship progresse

Gwynne Shotwell accueillie sur scène le 16 septembre à Paris par Pacome Revillon, le directeur général de Novaspace, même pour un petit quart d’heure et sans que l’on s’attende à de grandes révélations, c’est une affiche que peu de monde ne voulait rater. L’échange, cordial, a d’abord porté sur le bilan du vol d’essai du Starship, qui s’est tenu cet été au sud du Texas (Flight 10, le 25 août), mettant fin à une série noire plutôt inquiétante. Pour la présidente de SpaceX, ce lancement (sans satellisation) a rempli tous les objectifs fixés, permettant de franchir une étape cruciale dans le développement du mégalanceur. En particulier, plusieurs variantes du bouclier thermique ont été testées, apportant des données nouvelles sur la rentrée atmosphérique. Le prochain vol prévu sera le dernier utilisant la deuxième génération du Starship, qui passera ensuite à la version V3, conçue pour transporter des équipages vers la Lune et Mars. Une nouvelle configuration qui intègre deux éléments technologiques déterminants : un bouclier thermique optimisé et la capacité de transfert de propergol en orbite. Les techniques d’amarrage étant déjà maîtrisées par SpaceX grâce à l’expérience acquise avec ses capsules Dragon et Crew Dragon desservant la Station spatiale internationale, le défi réside désormais dans le maintien du carburant cryogénique lors de son transfert – une étape indispensable pour permettre au Starship d’agréger suffisamment de ressources avant d’être expédié vers la Lune ou au-delà. Les premières tentatives sont prévues pour l’année prochaine.

Depuis la World Space Business Week, l'essai Flight 11 a été couronné de succès .

Les ambitions du D2D

En parallèle du développement du Starship, l’ogre californien poursuit le déploiement de sa constellation Starlink pour l’internet global, mais aussi son évolution. Le service compte désormais plus de 7 millions d’abonnés à travers le monde et va entrer dans une nouvelle phase avec l’intégration du « direct-to-device » (accès direct à l’appareil), ou D2D. Cette technologie permet de connecter directement les téléphones portables au réseau satellitaire, sans passer par des terminaux dédiés. Jusqu’ici, le modèle reposait sur des partenariats avec des opérateurs télécoms locaux et l’utilisation de leurs bandes de fréquences, un système efficace mais contraignant à cause des différences de spectre entre pays. Pour surmonter cette limite, SpaceX a officialisé début septembre le rachat de fréquences à l’opérateur américain EchoStar, pour un montant de 17 Md$. Une annonce très largement commentée au cours de la semaine WSBW, qui ouvre la voie à une exploitation plus homogène et indépendante. L’entreprise californienne collabore désormais avec des fabricants de puces pour intégrer la compatibilité dans les smartphones et prévoit de proposer sa capacité directement aux opérateurs sous forme d’offre groupée. Cette évolution devrait conduire selon Gwynne Shotwell à une généralisation de la connectivité par satellite, intégrée nativement aux appareils mobiles. Les premiers tests sur téléphones sont envisagés dès l’an prochain, avec un déploiement de la nouvelle génération de satellites d’ici deux ans.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où plusieurs pays souhaitent développer leurs propres infrastructures ou bénéficier de solutions nationales souveraines. SpaceX a déjà conçu des systèmes dédiés pour les Etats-Unis et mène des discussions avec d’autres nations désireuses d’obtenir ce type de capacités. L’établissement de ces programmes, aux exigences complexes, nécessite du temps mais en attendant, SpaceX propose des solutions intermédiaires permettant de combiner technologie commerciale et garanties de sécurité. A terme, Gwynne Shotwell s’attend à voir émerger un nombre croissant de constellations nationales, interopérables avec des infrastructures commerciales, grâce notamment aux liaisons laser inter-satellites déjà intégrées par SpaceX.

Conserver un esprit d’innovation

La croissance rapide de SpaceX (dont les effectifs ont été multipliés par 1 000 en 20 ans) soulève aussi la question de la préservation de son esprit d’innovation. Il s’agit pour Gwynne Shotwell d’éviter la bureaucratisation et de maintenir la réactivité qui a fait le succès incontesté de l’entreprise. La stratégie repose sur le recrutement des meilleurs ingénieurs et techniciens, sur la définition de projets extrêmement ambitieux et sur l’association directe des employés aux performances financières via des actions. Les projets parfois jugés impossibles (à commencer par la réutilisation des lanceurs) ont contribué à entretenir cette culture de dépassement permanent.

D’autre part, l’intelligence artificielle s’intègre désormais dans l’organisation de SpaceX. Si le sujet était secondaire il y a un an, il est devenu prioritaire en quelques mois. Un modèle interne est désormais déployé, protégé des contraintes de confidentialité liées aux programmes gouvernementaux, et commence à l’appliquer à divers processus. Les premières utilisations concernent la rédaction de documents ou les évaluations de performance, qui exigent normalement un temps considérable de la part des responsables. L’IA est également explorée pour l’aide au développement logiciel, même si comme le reconnaît Gwynne Shotwell son emploi doit être encadré par des vérifications humaines rigoureuses.

Ainsi, la feuille de route de SpaceX à moyen terme combine l’avancée du mégalanceur Starship – sans que ne soit jamais évoqué le programme lunaire Artemis de la Nasa, dont il constitue pourtant la colonne vertébrale… – et l’expansion de la constellation Starlink. L’objectif est de proposer une connectivité universelle, depuis les appareils mobiles jusqu’aux véhicules autonomes ou drones, puis d’étendre ce service au-delà de la Terre. La perspective finale étant de bâtir un système capable de relier les habitants de la planète entre eux, mais aussi de connecter directement la Terre avec la Lune et Mars. Pour réussir ce scénario, trois jalons technologiques doivent donc être rapidement franchis : la mise en service de Starship V3, la réussite du transfert de carburant sur orbite, et la montée en puissance de la génération 3 des satellites Starlink.