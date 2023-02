IPS'AIR : rendez-vous des fans d'aviation à Ivry

Des simulateurs de vols plus vrais que nature

Vous avez toujours rêvé de piloter un Airbus A320, un Boeing 777, un P-47 Thunderbolt, un hélicoptère Jet Ranger Bell ou encore un Mirage 2000 ? L’IPS’AIR est fait pour vous ! Lors de cet événement, l’IPSA vous permettra d’arpenter le ciel aux commandes de ces appareils de légende grâce à la présence de plusieurs simulateurs de vols plus vrais que nature.

Echangez avec Safran sur les défis écologiques de demain

Le mardi 14 février à 17h30, venez discuter avec Thibaud Normand, Directeur Climat chez Safran Group, groupe international de haute technologie en aéronautique, qui s’est choisi comme mission de « contribuer à une aviation plus sûre et plus durable » et a pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 50% à l’horizon 2030.

Les femmes pilotes prennent les commandes

Le jeudi 16 février à 14h, l’IPSA organise une table ronde avec l’association Femmes Pilotes, avec deux pilotes et une technicienne, pour échanger sur la féminisation des métiers de l’aéronautique.

Découvrez le meilleur de la technologie aéronautique

Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait un moteur de Mirage ou comment fonctionnait un train d’atterrissage ? L’IPS’AIR 2023 accueille à Paris une exposition éphémère mettant à l’honneur de nombreux équipements provenant du musée Safran.

La "légende des cieux" s'invite à l'IPSA

À l’occasion d’IPSAIR, le célèbre graffeur C215 viendra peindre des portraits de grandes personnalités pionnières de l’aéronautique et du spatial sur les murs de l’école. Vous pourrez admirer ses œuvres retraçant une partie de l’histoire de l’aviation dans les locaux du campus parisien IPSA.

Les étudiants de l'IPSA exposent leurs meilleures photos

L’IPSA propose une exposition des plus belles photos d’avion prises par les étudiants de l’IPSA, tous passionnés d’aéronautique !