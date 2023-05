IPECA Prévoyance : nouvelle présidence

Nouvelle présidence pour IPECA Prévoyance

À la suite de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 11 mai 2023, Ludovic ANDREVON (CFE-CGC), représentant du collège Participants, est nommé Président et Mikaël BUTTERBACH (MEDEF), représentant du collège Adhérents, est nommé Vice-président. Ces nominations interviennent alors que Philippe PEZET, représentant du collège Adhérents (MEDEF) jusqu’alors Président, est amené à se dédier complètement à ses fonctions internationales au sein de son entreprise et que Marc LEGRAND (CFE-CGC), représentant du collège Participants, touché par la limite d’âge, n’a pu être reconduit dans son mandat de Président et Vice-président en application des statuts de l’Institution. Tous deux continueront cependant d’accompagner IPECA PRÉVOYANCE en conservant leurs mandats d’Administrateurs et de membres du Bureau du Conseil d’administration.

Passage de relais

« Après plus de deux mandats à la présidence d’IPECA, je passe le relais à Ludovic ANDREVON. Je suis très heureux d’avoir pu participer au pilotage stratégique d’IPECA et d’avoir contribué avec Philippe PEZET à sa transformation. À travers la réalisation du plan « CAP2020 » et aujourd’hui de « Destination 2025 », nous avons continué à porter les valeurs du paritarisme défendues par IPECA depuis plus de 75 ans. Je continuerai bien entendu à apporter ma contribution en tant qu’Administrateur. Je sais que l’esprit collaboratif qui m’a animé au cours des mandats qui m’ont été confiés, continuera d’être porté par la nouvelle présidence », souligne Marc LEGRAND.

Les valeurs du paritarisme

« Je remercie très sincèrement Marc LEGRAND pour son engagement tout au long de ces années à la présidence d’IPECA PRÉVOYANCE et je suis très heureux d’avoir défini avec lui une nouvelle stratégie pour l’Institution et insuffler la dynamique d’IPECA au service des entreprises et des salariés de la filière aéronautique, aérospatiale et défense. Je félicite Ludovic ANDREVON pour sa nomination et suis ravi que Mikaël BUTTERBACH me succède en tant que représentant du collège Adhérents, je le sais attaché aux valeurs du paritarisme et prêt à faire face aux challenges qui sont devant nous », précise Philippe PEZET.

Acteur de référence

« Je m’inscris dans la continuité des projets qui ont été engagés, forts des valeurs du paritarisme portées par IPECA et ses adhérents, fondamentales pour faire face aux défis des entreprises de la filière aéronautique, aérospatiale et défense. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Philippe PEZET et Marc LEGRAND pour leur engagement et les projets qu’ils ont portés, qui ont permis à l’Institution de croître et de conforter sa place d’acteur de référence dans la famille aéronautique, aérospatiale et défense. Je me réjouis de pouvoir assurer avec Ludovic ANDREVON la présidence de cette belle Institution et d’écrire avec lui une nouvelle page de son histoire », ajoute Mikaël BUTTERBACH.