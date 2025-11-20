Internet des objets par satellite : première européenne avec OQ Technology

OQ Technology a développé une technologie d’Internet des Objets en réseaux non-terrestres adaptée aux communications en bande S. Ce service leur a permis d’envoyer pour la première fois un message d’urgence à des mobiles. Cette technologie souveraine est clé dans les situations de crise si l’utilisateur se trouve en zone blanche ou si les infrastructures terrestres assurant le réseau téléphonique ont été détruites par une catastrophe naturelle ou une frappe ennemie. Transiter par la bande S hautement prioritaire à 60 MHz permet également d’envoyer des messages d’urgence en cas de brouillage massif du réseau.

C’est une grande avancée dans le Direct-to-Device ( D2D ), à l’heure où le marché explose. OQ Technology a été fondé en 2016 pour faire de l’internet des objets (IoT – Internet-of-Things) avec le soutien d’une constellation satellite. Des premiers cubesats (nanosatellites dont l’unité de volume correspond à un cube de 10 cm de côté, pesant 1kg par unité) ont été déployé dès 2021. Depuis, la constellation Tiger continue son déploiement.