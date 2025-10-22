Le D2D débarque
Pierre-François Mouriaux
publié le 22 octobre 2025 à 08:00

Assurément, c’est la connectivité Direct-to-Device (D2D) qui a monopolisé les débats durant la conférence World Space Business Week organisée à Paris du 15 au 19 septembre par le cabinet Novaspace.

Divers sujets ont alimenté les discussions durant la conférence organisée à Paris du 15 au 19 septembre par le cabinet Novaspace (ex-Euroconsult), historiquement baptisée World Satellite Business Week et habilement devenue World Space Business Week. Au menu en particulier et dans le désordre : souveraineté européenne, militarisation de l’espace, enjeux de la

22/10/2025 08:00
Espace

Assurément, c'est la connectivité Direct-to-Device (D2D) qui a monopolisé les débats durant la conférence World Space Business Week organisée à Paris du 15 au 19 septembre par le cabinet Novaspace.

Divers sujets ont alimenté les discussions durant la conférence organisée à Paris du 15 au 19 septembre par le cabinet Novaspace (ex-Euroconsult), historiquement baptisée World Satellite Business Week et habilement devenue World Space Business Week. Au menu en particulier et dans le désordre : souveraineté européenne, militarisation de l’espace, enjeux de la très haute altitude (THA), menace russe de plus en plus

