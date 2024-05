Insolite : Qatar Airways Cargo transporte six lions vers l'Afrique du Sud

Ils s'appellent Muheeb, Saham, Shujaa, Saif, Dhubiya et Aziza. Il s'agit de six lions, quatre mâles et deux femelles, qui ont été sauvés du commerce illégal d'animaux sauvages et ont été réimplantés dans un sanctuaire en Afrique du Sud. Surnommés les "Kuwait 6", ils ont été capturés et soignés au zoo du Koweit. L'organisation internationale "Animal Defenders International" (ADI) a été contactée par les autorités koweitiennes pour apporter son aide et donner un nouveau lieu de vie aux six félins. ADI est une organisation qui a été fondée en 1990 et qui est implantée aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Colombie, au Pérou, et en Afrique du Sud. C'est ensuite le département fret de Qatar Airways, Qatar Airways Cargo, qui a pris en charge le transport des six animaux sauvages pour qu'ils soient transportés jusqu'à l'ADI Wildlife Sanctuary de Johannesburg, en Afrique du Sud. "Nous sommes fiers de soutenir ADI une fois de plus, cette fois-ci en ramenant ces six magnifiques lions en Afrique. Notre initiative WeQare Rewild the Planet représente notre engagement à ramener gratuitement les animaux sauvages et les espèces menacées dans leur habitat naturel. Il fau beaucoup de travail et de logistique à notre équipe pour organiser le déplacement d'animaux aussi imposants, qu'il s'agisse de la logistique dans les aéroports, du chargement et du déchargement des animaux de l'avion, ou de la garantie que les cages sont appropriées et que les bien-être des animaux est assuré, mais c'est quelque chose dont nous sommes collectivement très fiers", explique Mark Drusch, chief officer cargo de Qatar Airways Cargo.

Plus de 550 000 animaux transportés en 2023

Qatar Airways Cargo continue de réaffirmer son engagement en faveur du bien-être des animaux. Le transporteur de fret a récemment inauguré son nouveau centre animalier ultramoderne et relancé son produit Live, définissant ainsi de nouvelles normes en matière de transport d'animaux vivants. En tant que transporteur de premier plan, avec plus de 550 000 animaux transportés en 2023, la compagnie aérienne continue de plaider en faveur du bien-être animal à l'échelle mondiale, en veillant à ce que les opérations respectent le bien-être des animaux et y contribuent de manière positive. Le programme de développement durable WeQare de Qatar Airways Cargo se compose d'une série de volets axés sur quatre piliers fondamentaux : l'environnement, la société, l'économie et la culture, et constitue un effort conscient pour créer un impact plus positif sur l'industrie et le monde. Le chapitre 2 « Rewild the Planet » encourage la préservation de l'équilibre écologique en offrant un transport gratuit aux organisations impliquées dans le retour d'animaux sauvages dans leur habitat naturel.