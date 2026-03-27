Indra : le groupe espagnol en plein conflit de gouvernance avec le gouvernement espagnol
Indra : le groupe espagnol en plein conflit de gouvernance avec le gouvernement espagnol
© REUTERS/Susana Vera
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 27 mars 2026 à 10:00

348 mots

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Indra : le groupe espagnol en plein conflit de gouvernance avec le gouvernement espagnol

Le président du grand groupe industriel espagnol Indra Angel Escribano a été confirmé à son poste en dépit des pressions du gouvernement de Pedro Sanchez. Une épine en plus dans le Scaf.

Pilier de la base industrielle de technologies de défense espagnole, le groupe Indra est en pleine confrontation avec le gouvernement espagnol. Son président Angel Escribano a été maintenu à son poste mercredi 25 mars en dépit de l’avis contraire du gouvernement de Pedro Sanchez, d’après la confirmation d’une source

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Daniel Chretien
Daniel Chrétien
27/03/2026 10:00
348 mots

Industrie

Indra : le groupe espagnol en plein conflit de gouvernance avec le gouvernement espagnol

Le président du grand groupe industriel espagnol Indra Angel Escribano a été confirmé à son poste en dépit des pressions du gouvernement de Pedro Sanchez. Une épine en plus dans le Scaf.

Indra : le groupe espagnol en plein conflit de gouvernance avec le gouvernement espagnol
Indra : le groupe espagnol en plein conflit de gouvernance avec le gouvernement espagnol

Pilier de la base industrielle de technologies de défense espagnole, le groupe Indra est en pleine confrontation avec le gouvernement espagnol. Son président Angel Escribano a été maintenu à son poste mercredi 25 mars en dépit de l’avis contraire du gouvernement de Pedro Sanchez, d’après la confirmation d’une source à l’AFP.

L’histoire démarre quand Indra avait fait part de

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