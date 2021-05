Indigo motorisera sa flotte de la famille A320neo avec des Leap-1A

310 appareils à motoriser...

IndiGo a annoncé avoir sélectionné les moteurs Leap-1A de CFM International pour motoriser sa flotte de 310 nouveaux Airbus A320neo, A321neo et A321XLR. Cet accord comprend 620 nouveaux moteurs installés et moteurs de rechange associés, ainsi qu’un contrat de service pluriannuel. En 2019, IndiGo a sélectionné les moteurs Leap-1A et signé un accord de service à long terme pour les moteurs qui équipent 280 appareils de la famille A320neo. Ce nouvel accord assure donc le moteur LEAP-1A et ses accords de service à long terme pour un total de 590 appareils de la famille IndiGo A320neo.

...Et des accords de service

La compagnie exploite actuellement sept A320neo et 15 A321neo avec des moteurs Leap-1A. Cet accord garantira la livraison des moteurs Leap-1A et des accords de service pour ses appareils de la famille A320neo à partir de 2023.