IndiGo Airlines peut louer des Boeing 777-300ER avec équipages de Turkish Airlines

IndiGo Airlines en manque d'avions

La compagnie aérienne indienne IndiGo Airlines est clairement en manque d'avions. Sa demande déposée auprès des autorités indiennes de l'aviation civile pour louer des gros-porteurs avec équipages auprès de Turkish Airlines vient d'être partiellement acceptée, révèle le site ch-aviation. Ce dernier avait déjà levé le voile sur une demande initiale de IndiGo Airlines pour des Boeing 777-300ER et des Airbus A321. Le feu vert ne porte que sur six Boeing 777-300ER et la durée de cette location est limitée à seulement trois mois, renouvelables une fois.

Forte demande entre l'Inde et la Turquie

IndiGo Airines exploite déjà une liaison entre New Delhi et Istambul et prévoit d'en ouvrir une seconde à compter du 1er janvier 2023, reliant cette fois Mumbai à Istambul. Pour IndiGo Airlines, il s'agit de faire face à une explosion de la demande en voyages entre les deux pays, notamment à partir de la mi-décembre et la location d'avions avec équipages était la seule solution pour répondre rapidement à cette demande. Les appareils loués auprès de Turkish Airlines ne peuvent être exploités que sur des vols entre l'Inde et la Turquie.

Les subtilités du droit aérien

Les autorités indiennes de l'aviation civile ont limité la période de location à six mois maximum (trois mois renouvelables une fois) alors que la demande de IndiGo Airlines portait sur une durée de deux ans. Première raison de cette limitation à six mois : les équipes en charge de la sécurité aérienne n'auraient pas entièrement la main sur la vérification du respect des standards de sécurité puisque les avions resteraient immatriculés en Turquie et que les équipages seront fournis par Turkish Airlines.

Autre raison invoquée par les autorités indiennes de l'aviation civile : une location sur deux ans pourrait être utilisée comme une façon de contourner les droits de trafic aérien qui existent actuellement entre l'Inde et la Turquie et qui autorisent un vol quotidien entre Istambul, New Delhi et Mumbai. Pour les autorités indiennes de l'aviation civile, une durée aussi longue pourrait susciter d'autres demandes de la part d'autres compagnies aériennes, vidant ainsi l'actuel accord aérien bilatéral de sa substance. Les subtilités du droit aérien.