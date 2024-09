Il y a 20 ans, la sonde Messenger partait explorer la planète Mercure

Une nouvelle mission du programme Discovery

Après Near, Mars Pathinder, Lunar Prospector, Stardust, Genesis et Contour (échec), Messenger est la septième mission du programme Discovery de la Nasa. Ce dernier a la particularité de développer des missions relativement peu coûteuses, traitant une question préconisée par le Rapport décennal sur les sciences planétaires (du Conseil national de la recherche des Etats-Unis). L’objectif assigné à Messenger est de se placer sur orbite autour de Mercure – une opération encore jamais réalisée – pour l’étudier au plus près.

De la difficulté à rejoindre Mercure

Jusqu’alors seule la sonde Mariner 10 (également américaine) avait approché Mercure en effectuant seulement trois survols (mars, septembre 1974, mars 1975). Bien qu’il y ait eu des découvertes importantes (monde très cratérisé, montagnes élevées, existence d’un champ magnétique, etc.), Mercure a été délaissée pendant plusieurs décennies. Pourquoi ?

Les photos envoyées par Mariner 10 ont révélé une planète ressemblant à la Lune… ce qui n’a guère enchanté à y retourner. Par ailleurs, il s’avère particulièrement complexe de rejoindre et surtout de se satelliser autour de Mercure en raison de sa proximité avec le Soleil. Mais, au cours des années 1980-90, les progrès dans le vol interplanétaire laissent envisager une mission vers Mercure en utilisant l’assistance gravitationnelle (Vénus, Terre), pour atteindre l’objectif sans gaspiller de carburant nécessaire à freiner constamment la sonde pour lutter contre l’attraction gravitationnelle de l’étoile. Il devient alors possible d’envisager et de décider en 2001 la mission Messenger. Acronyme de MErcury Surface Space ENvironment GEochemistry and Ranging, la sonde signifie aussi « le messager », clin d’œil au dieu romain du commerce… et messager des dieux.

Principales caractéristiques de Messenger

Construit par le laboratoire de physique appliquée de l’université John Hopkins, Messenger a une masse totale de 1 093 kg, dont 47 kg pour les instruments et 608 kg pour les ergols qui doivent permettre à la sonde d’effectuer ses différentes manœuvres et sa mise sur orbite.

Outre le vaisseau et tout le support assurant son fonctionnement et les communications avec la Terre, Messenger embarque sept types d’instruments scientifiques : deux caméras (pour cartographier et obtenir des données topographiques), deux spectromètres à rayons gamma et à neutrons (pour identifier les éléments qui forment la croute de la planète), un spectromètre à rayons X (pour analyser la composition de la surface), un spectromètre infrarouge et ultraviolet (pour en savoir plus sur la fine atmosphère), un spectromètre de particules énergétiques et à plasma (pour caractériser et mesurer les particules chargées dans la magnétosphère), un magnétomètre (pour mesurer le champ magnétique), et un altimètre laser (pour relever avec précision les reliefs). Une expérience scientifique sur la radio est également intégrée.

Un voyage interplanétaire de six ans et demi

Le 3 août 2004, depuis Cap Canaveral, une fusée Delta 7925H lance avec succès Messenger qui part en direction du Soleil pour effectuer une boucle sur une orbite proche de celle de la Terre, ce qui l’amène le 2 août de l’année suivante à survoler notre planète. Cette dernière donne une impulsion à la sonde pour rejoindre Vénus tout en abaissant son périhélie. Le 24 octobre 2006, Messenger effectue le premier survol de Vénus permettant cette fois-ci d’abaisser son aphélie. Le 5 juin 2007, il « frôle » pour la seconde fois Vénus, le propulsant vers Mercure qu’il survole le 14 janvier 2007 (et abaissant une nouvelle fois son aphélie). Deux autres survols de Mercure, les 6 octobre 2008 et 29 septembre 2009, sont nécessaires pour ralentir Messenger et pour le placer sur orbite, Messenger voguant à la vitesse (maximale) de 63 km/s alors que la vitesse orbitale de Mercure n’est que de 47,9 km/s. Le 18 mars 2011, six ans et demi après son lancement et trente ans après Mariner 10, Messenger atteignait enfin sa destination.

Le chaînon manquant

La mission Messenger arrive à point nommé. Les planétologues se réjouissent car Mercure est alors la planète tellurique la moins bien connue, comme le souligne en avril 2015 l’astrophysicien et planétologue français Alain Doressoudiram : « Les autres planètes telluriques du système solaire, Mars et Vénus, étaient assez bien connues des scientifiques. Mercure, pourtant particulièrement intéressante du fait de sa proximité avec le Soleil, faisait figure de chaînon manquant ».

Les découvertes de Messenger sont considérables… Très cratérisée, beaucoup plus que la Lune, Mercure a une croute très fine par rapport à son noyau liquide et manteau rocheux. Des variations de la composition chimique de la croute de la planète sont notées. Ce qui a particulièrement impressionné les scientifiques est le relief avec des montagnes qui culminent à plus de 4 000 mètres et des cratères qui ont une profondeur similaire. Grâce à ses instruments, Messenger livre d’importantes données sur la composition chimique de la surface, mettant en évidence la présence d’une grande variété de métaux (aluminium, calcium, fer, etc.) et, surprise, la présence de glace d’eau à la surface de la planète. Celle-ci se trouve essentiellement aux pôles, dans des régions qui demeurent à l’abri du Soleil et de la chaleur du jour (qui monte jusqu’à 427°C). Enfin, Messenger a également mis en évidence d’un champ magnétique assez important, très incliné et excentré par rapport au centre de la planète. Bien d’autres données ont ainsi été engrangées, soulignant l’importance de comprendre la formation d’une planète tellurique mais aussi du système solaire.

Une fin spectaculaire

A court de carburant, et après avoir effectué 4104 orbites autour de Mercure et pris pas moins de 270 000 photos, Messenger, comme cela a été décidé par les responsables de la Nasa, s’écrase le 30 avril 2015 à la surface de Mercure. « Aujourd'hui, annonce fièrement Sean Solomon, chercheur principal de la mission Messenger, nous disons adieu à l'un des vaisseaux les plus résistants et accompli à avoir exploré une de nos planètes voisines. Notre sonde a établi un record dans les survols planétaires, passant plus de quatre ans autour de la planète la plus proche du Soleil et survécu à la fois à une chaleur punitive et les doses extrêmes de radiations. »

Si les Etats-Unis venaient de fermer une page de l’exploration de Mercure, les Européens s’apprêtent à prendre la suite de l’exploration avec la sonde BepiColombo, lancée le 19 octobre 2018 et devant atteindre son orbite de travail en 2026.

Quelques références

- Un article : « Cinq choses à savoir sur la sonde Messenger, qui va s’écraser sur Mercure », Vincent Matalon, 30 avril 2015, France Info

- Le dossier de presse de la Nasa sur la mission Messenger :

- Le site internet de la mission Messenger.

Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence