Il filme son grillage et aperçoit un avion de combat MiG-29 sur la route juste en face : que sont les bases aériennes temporaires en Ukraine ?

MiG-29 sur la route Ce 17 août 2025, une vidéo très intéressante était publiée sur les réseaux sociaux. Celle-ci a probablement été filmée par un Ukrainien, devant l'entrée de sa propriété, toute proche d'une route importante (peut-être même une autoroute). Mais ce jour-là, la route était vide de ses voitures et camions, pour laisser la place... à un avion de combat MiG-29 ukrainien ! La route en question a été transformée par la Force aérienne ukrainienne en un aéroport temporaire.

Rare footage of a Ukrainian Air Force MiG-29 Fulcrum operating from an improvised highway airstrip, seen here taxiing outside a nearby homeowner’s front gate. pic.twitter.com/SqgNv2VeFU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 16, 2025

L'intérêt de ces bases aériennes temporaires réside dans leur mobilité. Une fois retourné au sol, sur au sein de leurs bases aériennes, les avions de combat ukrainiens sont vulnérables à une attaque de missile ou drones russes, la localisation de ces bases étant connues de tous, y compris des Forces armées russes ! De fait, les appareils ukrainiens utilisent alors des axes routiers et autoroutiers importants, assez épais, avec une ligne droite assez longue, sans obstacle aérien,... pour pouvoir se réarmer, faire le plein de kérosène ou encore être entretenus. Ces bases aériennes temporaires sont prises très au sérieux depuis l'invasion russe de février 2022 : les images et vidéos de ces bases aériennes temporaires se comptent sur les doigts de la main. Par exemple, en avril 2023, un Su-27 Flanker et MiG-29 Fulcrum ukrainiens étaient filmés en train de décoller depuis une route et en... février 2024, un MiG-29UB était photographié sur une autoroute.

Ukrainian Su-27 and MiG-29 highway strip operations. pic.twitter.com/45xUGVrWZg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 10, 2023

Fairly rare images of a Ukrainian Air Force MiG-29UB from the 40th BrTA “Ghosts” conducting highway strip operations. pic.twitter.com/d2OW1YwJeK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2024

Des parties de routes et autoroutes sont mêmes spécifiquement modifiées en piste d’atterrissage et de décollage, avec sur le côté, des parkings pour les avions. Au centre de la route, aucune berne centrale, éclairage ou tout autre obstacle. Xavier Tytelman, spécialiste aéronautique et défense, a d’ailleurs eu la grande chance de rouler sur une de ces autoroutes/piste lors d’un de ses nombreux séjours en Ukraine.

Ces bases temporaires demandent toutefois la mise en place d'une logistique spécifique. Il faut pouvoir gérer les aller et venues des différents appareils sur la base en question et de fait, déployer un véhicule de communication pouvant servir de tour de contrôle. Il y a aussi le kérosène, éventuellement l'armement pour les appareils et sans compter sur d'éventuelles pièces de rechange pour réparer les appareils sur place. C'est d'ailleurs cette logistique qui a posé problème : avant février 2022, la Force aérienne ukrainienne s'entrainait publiquement à opérer depuis des routes et autoroutes dans le cadre d'exercices. De fait, toute cette logistique était disponible le 24 février 2022 pour soutenir les MiG-29 et Su-27. Toutefois, cette logistique n'était pas adaptée pour les avions de combat F-16AM Fighting Falcon, arrivés en Ukraine il y a seulement un an. Mais la Force aérienne ukrainienne s'est adaptée, dévoilant de nouveaux véhicules conçus spécifiquement pour soutenir les Fighting Falcon en juillet 2025. À noter qu'aucune vidéo ou image ne vient confirmer que les bombardiers tactiques Su-24 Fencer et avions d'attaque Su-25 Frogfoot ukrainiens utilisent également les routes et autoroutes ukrainiennes pour se ravitailler. Cependant, au vu de l'intérêt que représentent ces avions - le premier tirant des missiles de croisière SCALP-EG/Storm Shadow , le second tirant toute une large gamme de munitions, comme les bombes AASM - il est fort probable qu'ils sont également déployés sur ces bases aériennes temporaires.

Poste de commandement mobile en soutien aux F-16AM ukrainiens avec sa remorque espace vie. © Come Back Alive Fermer

L'Ukraine n'est pas le seul pays européen à utiliser ces routes et autoroutes au profit de ses avions de combat. Par exemple, chaque année, la Finlande organise son exercice BANAA (en français... route). BANAA 2024 , organisé en septembre de l'année dernière, a ainsi vu passer des avions de combat F/A-18D Hornet, d'entrainement Hawk et de transport VIP Learjet 35A/S finlandais. Des forces aériennes alliées furent aussi invitées, tels que les avions de combat F-35A Lightning II et de transport de forces spéciales MC-130J Commando II américains ainsi que des avions de combat Eurofighter allemands. En Suisse, ces exercices étaient monnaies courantes durant la guerre froide mais furent abandonnés en 1991. Cependant, suite à la situation géopolitique tendue sur le continent européen, les Forces armées helvétiques ont relancé ce type d'exercice, via l' exercice Alpha Uno durant l'été dernier . Ce fut d'ailleurs la toute première fois que les F/A-18C des Forces aériennes suisses opéraient depuis une autoroute, non sans faire un clin d’œil aux autoroutes du pays (image ci-dessous).