Destruction du dernier pont de Tchonhar : l'Ukraine isole un peu plus la Crimée

Une nouvelle frappe de missile ukrainien contre un pont stratégique russe a fortement diminué le ravitaillement russe responsable du front Sud-Est de l’Ukraine. Grâce à de précédentes frappes, la liste des points de passages intacts situés entre l’Ukraine et la Crimée s’amoindrit de plus en plus. Actuellement, plus aucun train ne peut passer entre l’Ukraine et la Crimée.