IHI développe un moteur électrique de 250 kW

Un moteur électrique de 250 kW pour un système hybride

La (très) grande entreprise japonaise IHI a développé avec succès un prototype de moteur électrique d'une puissance de 250 kW destiné à propulser un avion, en collaboration avec l'université préfectorale d'Akita, l'université d'Akita et des entreprises locales de la préfecture d'Akita. Le moteur électrique est développé en tant que système de propulsion électrique hybride. Avec une puissance de 250 kW, le moteur a une puissance élevée comparable à celle d'un moteur à combustion interne turbocompressé d'une cylindrée de 3 litres de voiture particulière, et le cœur du moteur, qui se compose d'aimants permanents et d'un noyau de fer, a une conception compacte avec un volume d'environ 3 litres. IHI envisage de porter la puissance du moteur à plus de 1 MW et de l'installer comme système de propulsion électrique hybride dans un avion de passagers de taille moyenne de 200 places.

Ce développement est le fruit d'une collaboration entre le Joint Research Center for Electric Architecture, dirigé conjointement par l'université préfectorale d'Akita et l'université d'Akita, dans le cadre d'un projet du cabinet financé par le Subsidy for Regional University & Regional Industry Creation Project for Industry Creation, IHI et des entreprises locales de la préfecture d'Akita. Les aimants permanents sont disposés selon un réseau magnétique à haute densité (réseau Halbach*) afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation des aimants et d'obtenir un rendement élevé (haute efficacité), une réduction de la taille et du poids. Dans un réseau de Halbach, la disposition des aimants permanents est particulière. Pour une disposition générale d'aimants, les deux côtés ont la même force magnétique, mais la force magnétique d'un côté de la disposition est augmentée et la force magnétique du côté opposé est réduite à presque zéro, ce qui maximise l'efficacité de l'utilisation de l'aimant.

Dans le cadre de ce développement, IHI a collaboré à la conception structurelle du prototype et a résolu les problèmes de fabrication du stator (partie non rotative du moteur). Pour obtenir un moteur compact, léger et de grande puissance, le rotor doit être doté d'une disposition magnétique à haute densité de sorte que les aimants individuels aient une forte force de répulsion, et le stator doit être doté d'une disposition à haute densité de bobines de grande puissance dans de nombreuses fentes (rainures), chacune d'entre elles étant considérée comme difficile à industrialiser à l'aide des méthodes de fabrication conventionnelles. Cependant, IHI a maintenant surmonté ces problèmes en développant des méthodes de fabrication pour les bobines et les noyaux (noyaux de fer).

IHI continuera à travailler sur le développement d'un système de propulsion électrique hybride pour l'électrification des avions, en vue d'une utilisation pratique dans les années 2030, et travaillera également sur l'électrification et l'optimisation de l'ensemble du système aéronautique.