Icare voit son simulateur A320ceo-neo qualifié

Qualification initiale du simulateur Airfox pour Airbus A320 Std2.1 Ceo et A320 Neo

Icare, le centre de formation basé à Morlaix en Bretagne et AMST ont annoncé la qualification initiale du simulateur de vol Airfox niveau D pour Airbus A320 Std2.1 ceo et neo. Ce simulateur, conçu et fabriqué par AMST, a été testé et a répondu avec succès à toutes les exigences fixées par les autorités aéronautiques. Cette double qualification pour les motorisations A320ceo CFM et A320neo Leap souligne les capacités et la polyvalence du simulateur.

Une résolution exceptionnelle

« Les commentaires reçus des inspecteurs de la DGAC à l’issue de la qualification initiale sont remarquables, soulignant la maturité technique du simulateur, la résolution exceptionnelle du visuel et l’ergonomie du Poste Instructeur », a commenté Philippe Goetz, Directeur Général du centre de formation Icare. « Nous sommes impatients d’accueillir nos clients A320 pour qu’ils profitent de ce simulateur de pointe pour leurs séances de formation », a-t-il ajouté.

Icare élargit sa gamme de services

Le simulateur Airfox A320 nouvellement qualifié permettra à Icare d’élargir sa gamme de services pour inclure une formation complète pour la famille Airbus A320, s’appuyant sur sa réputation de spécialiste européen de la formation aéronautique. Cet ajout devrait répondre à la demande croissante de pilotes qualifiés formés sur ce type d’avion.