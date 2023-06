Icare fait le choix du simulateur Exail

Icare choisit Exail pour son simulateur...

Icare, le spécialiste de la formation aéronautique sur avions régionaux depuis plus de trente ans, basé à Morlaix en Bretagne, a acquis le simulateur de nouvelle génération d'Exail de type FTD2/FNPT II destiné à l'entrainement et la formation des pilotes sur A320. Ce contrat a été signé au cours du 54e Salon international de l'air et de l'espace du Bourget par Philippe Goetz, président d'Icare et Dominique Giannoni, président d'Exail.

...De type FTD2/FNPT II

Le simulateur d'Exail devrait être livré le 6 juillet 2023 avant qu'il n'obtienne sa certification DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) en juillet. Exail est entre autres concepteur et constructeur de simulateurs peu connu mais qui équipe les compagnies aériennes, les ATO (organismes de formation agréés) l'ENAC (Ecole nationale de l'aviation civile), Eurocontrol. Et plus récemment, Exail a été sélectionné par AFI KLM E&M pour concevoir et produire un simulateur destiné à l'entraînement des équipages des E-3F AWACS (Airborne, Warnng and Control System) qui équipent l'Armée de l'Air et de l'Espace, puisque les avions rénovés vont bénéficier d'un nouveau cockpit.

ATO et MTO

Icare est un centre agréé par l'EASA ATO (Accredited Training Organisation) et MTO (Maintenance Training Organisation) créé en 1991 et qui était à l'origine le centre de formation de Britair, une compagnie aérienne régionale française basée à Morlaix en Bretagne. La société formait les instructeurs, équipages, les PNC (Personnel navigant commercial), le personnel dédié à la maintenance ainsi que les techniciens opérant au sol, qu'ils soient rattachés à une compagnie aérienne ou un aéroport. La société opère des simulateurs de type full flight et autres équipements de formation, toujours à Morlaix en Bretagne.

Une société française à la pointe de la technologie

Exail est une société spécialisée dans la technologie de pointe. Elle œuvre principalement dans les domaines aéronautiques et maritimes, au travers de ses produits centrés autour de la navigation avec ses centrales inertielles, de la photonique, des drones qu'ils soient terrestres ou sous-marins. En matière de simulateurs, Exail peut se prévaloir d'une expérience conséquente de 25 ans dans le domaine, et d'une clientèle tout aussi variée qu'internationale.