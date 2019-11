Iberia teste la reconnaissance faciale à Madrid-Bajaras

En collaboration avec ENAIRE (ex-AENA, l'organisme espagnol de gestion des aéroports), la firme IECISA (Informatica El Corte Inglés) spécialisée dans les technologies de l'information, la firme suédoise Gunnebo (pour les portes automatiques équipées de caméras) et Thales (pour sa technologie biométrique), Iberia vient d'annoncer qu'elle lançait un projet pilote de reconnaissance faciale à l'aéroport Adolfo Suarez de Madrid-Barajas. Ce système sera installé à l'intérieur du terminal 4 de l'aéroport et devrait permettre aux passagers d'améliorer l'expérience client en leur donnant la possibilité de s'identifier plus rapidement aux contrôles de sécurités généraux et au "fast-truck", ainsi qu'aux portes d'embarquement.

La reconnaissance faciale sera testée pendant six mois à un an auprès des passagers d'Iberia en partance pour l'aéroport d'Asturias et de Bruxelles, deux destinations qui sont desservies cinq fois par jour par Iberia. Le projet permet aussi aux utilisateurs de s'enregistrer via une application sur les smartphones ou tablettes. Le test sur la reconnaissance faciale fait partie d'un programme plus large d'Iberia visant à une transformation digitale, visant à instaurer dans la compagnie une culture et une expérience "100% digitale" en connectant toutes les opérations incluant les passagers et les employés d'Iberia.