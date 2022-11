Iberia sera au-delà de son niveau de capacités pré-crise au premier trimestre 2023

La crise semble bien terminée pour la compagnie espagnole Iberia, filiale du groupe IAG, qui regroupe aussi British Airways, Aer Lingus, Vueling et LEVEL. Le transporteur prévoit d'atteindre 105% des capacités pour la période du premier trimestre 2023, comparativement à la même période pré-crise de 2019. Pour la période du quatrième trimestre 2022, Iberia prévoit d'atteindre 95% des capacités de la même période de 2019 et sur l'ensemble de la période de la saison d'hiver IATA, jusqu'à fin mars 2023, la compagnie espagnole prévoit de revenir au niveau de capacités pré-crise.

Iberia profite de la résilience du trafic de l'Atlantique Nord

Iberia précise qu'avec la reprise des vols entre Madrid-Barajas et Caracas (Venezuela) et Rio de Janeiro (Brésil), à raison de trois fréquences par semaine, elle a déjà rétabli la totalité du programme de vols vers l'Amérique Latine qu'elle avait avant la crise de la Covid-19. Iberia a déjà augmenté ses fréquences vers l'Amérique Latine pour la saison d'hiver avec un total de 260 vols hebdomadaires entre les deux côtés de l'Atlantique, avec une desserte de 18 destinations dans 16 pays d'Amérique Latine. Profitant de la très grande résilience du trafic sur l'Atlantique nord, Iberia a aussi augmenté de 19% ses capacités vers les Etats-Unis par rapport à la même période de 2019. Iberia va aussi augmenter ses capacités sur sa navette entre Madrid et Barcelone, grâce à l'arrivée d'Airbus A320neo de plus grande capacité, avec un total de 15 vols quotidiens par jour entre les deux villes principales espagnoles. La compagnie espagnole a aussi repris sa desserte marocaine vers Casablanca, Marrakech et Tanger et propose vers Paris, un total de 60 fréquences hebdomadaires réparties sur Paris-CDG et Paris-Orly.