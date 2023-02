Iberia proposera cet été un programme de vols France-Espagne supérieur à celui de 2019

Après les deux années de crise du transport international liée à la pandémie de la Covid-19, le groupe Iberia revient en force pour restaurer son programme de vols pré-crise. Pour la période d'été, le groupe Iberia proposera 21 fréquences hebdomadaires de plus que pour la même période de 2019.

La France, marché stratégique pour Iberia

Au départ de France, Iberia, avec ses filiales Iberia Express et Air Nostrum, proposera 170 fréquences hebdomadaires entre la France et Madrid, qui permettront aux passagers d'accéder à l'ensemble du réseau d'Iberia proposant 113 destinations dans 42 pays. Iberia exploitera sept vols quotidiens vers Paris-Orly, soit huit fréquences hebdomadaires de plus qu'à l'été 2019. En complément, Iberia Express opérera deux vols quotidiens vers Paris CDG. Vers la province française, Air Nostrum opérera des lignes au départ de Madrid vers Lyon, Toulouse et Nice, à raison de deux vols quotidiens pour chaque desserte. La ligne de Bordeaux passera de deux à trois vols quotidiens, comme celle de Nantes. En nouveauté, une liaison vers Marseille sera proposée quotidiennement.

18 destinations en Amérique centrale et latine

Vers l'Amérique Latine et Centrale, Iberia proposera un programme de vols en hausse de 2% par rapport à 2019 pour la période d'été et de 5% pour l'année entière. La compagnie espagnole exploitera des routes vers Bogota (18 fréquences hebdomadaires à partir de juin, jusqu'à trois vols quotidiens en novembre, soit un triplement par rapport à 2019), Buenos Aires (2 vols quotidiens), Lima (hausse de 7 à 10 fréquences hebdomadaires à partir de juin, avec une desserte bi quotidienne en objectif), Mexico (trois vols quotidiens), Quito (six fréquences hebdomadaires), Guayaquil (trois fréquences hebdomadaires), Montevideo (sept fréquences hebdomadaires), Santiago du Chili (vol quotidien), Rio de Janeiro (trois fréquences hebdomadaires), Sao Paulo (sept fréquences hebdomadaires), Guatemala/Salvador (un vol quotidien), San José (un vol quotidien), Panama (hausse de cinq à sept fréquences hebdomadaires), La Havane (cinq fréquences hebdomadaires à partir de septembre), Saint Domingue (un vol quotidien), Porto Rico (six fréquences hebdomadaires), Caracas (trois fréquences hebdomadaires).

Renfort aussi vers l'Amérique du Nord

Iberia va aussi exploiter un solide programme vers l'Amérique du Nord, avec des lignes vers New York (deux quotidiens à partir de mars), Miami (deux quotidiens), Chicago (un quotidien), Boston (un quotidien), Dallas (hausse de quatre à six fréquences hebdomadaires et desserte quotidienne à terme), Los Angeles (hausse de quatre à cinq fréquences hebdomadaires), Washington DC (quatre fréquences hebdomadaires), San Francisco (trois fréquences hebdomadaires).