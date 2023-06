IBA prévoit un total de 2 100 commandes durant le Salon du Bourget 2023

A quelques jours de l'ouverture de l'édition 2023 du Salon aéronautique du Bourget (Paris Airshow), Stuart Hatcher, chef économiste chez IBA, s'est essayé à l'exercice très difficile de l'évaluation du nombre des commandes qui pourraient intervenir lors du salon.

L'Arabie Saoudite et la Turquie annoncent la couleur

"En février, beaucoup d'entre nous ont été surpris par l'ampleur de la commande d'Air India couvrant à peu près tout ce que les équipementiers avaient à offrir (y compris le Boeing 777X). Maintenant, nous savions qu'Air India devait renouveler sa flotte, mais passer d'une flotte juste au-dessus de 100 à une commande de 470 plus 70 options est un vrai saut pour un transporteur mature "full service" qui avait maintenu une flotte en service stable. (avec Indian Airlines) pendant une aussi longue période. Suite à cela en mars, nous avons eu l'annonce de l'Arabie saoudite pour 78 Boeing 787 (plus 43 options) à répartir entre Saudia et la nouvelle start-up Riyadh Air. Enfin, le mois dernier, Ryanair a placé son protocole d'accord pour 150 Boeing 737 MAX 10 (plus 150 options) qui devrait être approuvé lors de son assemblée générale annuelle de septembre. Au total, ce sont 961 commandes potentielles dont Boeing prendra la majorité et couvrant lui-même plus d'une année complète de production", explique Stuart Hatcher.

"En termes d'annonces à Paris, on s'attendrait donc à ce qu'il y ait quelque chose pour couvrir les commandes d'Air India et de Saudia, ce qui rendrait le décompte assez bon sur la base des niveaux historiques. Mais il y a aussi les innombrables annonces et rumeurs qui circulent en arrière-plan. Ceux-ci brossent le tableau d'un engagement beaucoup plus large en faveur de la croissance et, s'ils sont pleinement conclus, mettront en évidence la nécessité d'investissements dans les infrastructures qui n'existent pas encore aujourd'hui. La première des grandes nouvelles a été l'annonce par Turkish Airlines (THY) qu'elle commandera jusqu'à 600 avions (y compris les options) couvrant 400 monocouloirs et 200 gros porteurs répartis entre Airbus et Boeing. THY n'a pas hésité à exprimer ses aspirations de croissance pour redonner à la Turquie sa place de porte d'entrée vers l'Europe. Cependant, si près du hub du Moyen-Orient (à un moment où de grosses commandes y émergent déjà de la part de nouveaux entrants) déclenchera sans aucun doute une contre-réaction des trois grands", poursuit Stuart Hatcher. "Déjà, Sir Tim Clark a indiqué qu'Emirates continuera à passer des commandes pour des bicouloirs à partir du pool d'options disponibles car le processus de retrait de l'A380 ne commencera qu'en 2032. Alors qu'une commande Emirates est possible à Paris, je suis d'avis que il est encore un peu tôt, et il est plus probable que cela se produise au salon aéronautique de Dubaï plus tard dans l'année. Pour le Qatar, ils ont déjà 197 carnets de commandes restants couvrant à peu près toutes les options, donc peut-être une autre grosse commande à attendre plus tard dans l'année".

L'Inde, présente en force ?

Au-delà d'Air India, une grosse commande pourrait aussi venir d'IndiGo. "À peine avions-nous repris notre souffle sur la commande THY, qu'IndiGo a alors indiqué qu'ils prévoyaient de passer une commande de 500 avions pour capter la croissance à la fois en Inde et plus loin, et cela s'ajoute aux 488 qu'ils ont encore en attente ! Je ne doute pas de la capacité de croissance de l'Inde, mais comment diable l'infrastructure pourra-t-elle rattraper son retard ? Une chose à considérer avec le modèle commercial d'IndiGo est qu'ils ne conservent généralement les avions dans leur flotte que pendant six ans avant de les rendre au bailleur, de sorte qu'en fin de compte, le nombre total de flotte ne sera pas incrémental de la même manière que la grande majorité des autres opérateurs dans le monde. Cela met cependant en évidence l'attente selon laquelle les loueurs seront préoccupés pendant des années à négocier des cessions-bails et des rotations de location pour ces avions. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, le PDG d'Akasa a tweeté en mars qu'ils passeraient également une commande à trois chiffres !"

"Pour en revenir à l'Europe, à part Ryanair et THY, un certain nombre d'autres rumeurs ont circulé récemment sur une activité potentielle qui pourrait aboutir à des commandes à Paris cette année. Juste au moment où nous pensions que la Turquie allait être occupée, Pegasus a fait allusion à une nouvelle expansion des livraisons d'avions au-delà de 2027 avec une autre commande d'Airbus monocouloirs. Plus au nord, LOT Polish pourrait réussir à remplacer certains jets régionaux, et airBaltic serait en train d'étendre sa flotte d'A220 au-delà de l'exercice récent et du placement de plus d'options. En ce qui concerne les grands groupes, alors que les commandes supplémentaires sont monnaie courante, le niveau d'activité de commandes provenant d'autres opérateurs dans la région est susceptible de déclencher une sorte de réponse pour protéger la part de marché. AirFrance/KLM pourrait potentiellement annoncer un certain nombre de commandes pour couvrir le remplacement et la croissance pour eux-mêmes et d'autres membres du groupe. Il reste encore une grande LOI (lettre d'intention) de 100 avions à confirmer sur l'A320neo pour Air France, tandis que KLM doit s'attaquer à sa stratégie vieillissante de remplacement de sa flotte bicouloir. De même, le groupe Lufthansa et IAG ont encore des points à régler. Populations de flotte vieillissantes au sein de leur structure de groupe et lettres d'intention exceptionnelles qui pourraient être confirmées couvrant les opérations régionales, monocouloirs et bicouloirs. Bien qu'ils fassent ou non partie de groupes, j'attends également quelques commandes de petits transporteurs low cost qui maintiennent une flotte vieillissante et/ou se développent à un rythme soutenu - comme Transavia, Eurowings, Volotea, Smartwings, etc. Enfin, à l'extrême nord-ouest, Icelandair devrait confirmer sa commande XLR".

Amériques : Delta, Air Canada et Aerolineas à la manoeuvre

"Pour les Amériques, je vois moins d'activité en volume se produire à Paris par rapport à celle provenant d'autres régions. Delta pourrait potentiellement intervenir avec une commande bicouloir de 50 A330/A350 alors qu'ils continuent à développer leur relation avec Airbus. De même, je pouvais facilement voir Hawaiian passer une petite commande complémentaire également. Au nord de la frontière, la rumeur veut qu'Air Canada confirme une commande de 20 Boeing 787 à ajouter à son carnet de commandes, tandis qu'en Amérique latine, des rumeurs circulent selon lesquelles Aerolineas Argentinas pourrait également être prête à passer une commande d'A330-900/Boeing 737 MAX".

Asie-Pacifique : Une zone en attente ?

"En ce qui concerne la région Asie-Pacifique, il n'est pas surprenant que les commandes aient été légères ces dernières années étant donné l'effet de la pandémie de Covid sur son trafic intra-régional et longue distance. Même aujourd'hui, la capacité sur les itinéraires traditionnellement lourds a encore du chemin à parcourir avant de retrouver les niveaux de 2019. Cependant, les commandes passées en 2023 ne doivent pas contribuer à la reprise aujourd'hui, mais aux aspirations de croissance futures, il ne devrait donc pas être surprenant d'entendre que je m'attends à ce qu'une certaine activité provienne des régions du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. En partant du point le plus au nord, ANA et JAL étendraient leur capacité nationale et intra-régionale aux A321neos et à d'autres Boeing 787. Cependant, je pense que Paris est peut-être trop tôt pour que cet appel soit lancé. De même, il est peut-être encore trop tôt pour appeler à une expansion chinoise, compte tenu du climat politique, mais je ne serais pas surpris de voir des commandes supplémentaires arriver. Viennent ensuite la Malaisie et la Thaïlande, deux opérateurs qui ont subi une restructuration majeure au cours des dernières années, le premier étant déjà engagé dans le remplacement de sa flotte, tandis que la Thaïlande est en mode de réduction majeure de sa flotte depuis 2020. Je m'attends à ce que la Malaisie cherche à confirmer une commande d'A330, tandis que les Thaïlandais chercheraient à acheter 30 nouveaux bicouloirs pour remplacer ceux qu'ils ont abandonnés. Bien que je n'aie pas entendu de rumeurs spécifiques, Air New Zealand s'est considérablement développée au cours des cinq dernières années et voudra maintenir cette croissance avec un complément".

Des petites annonces pour le cargo ?

"Bien qu'elles ne soient pas couvertes d'un point de vue géographique, les commandes de cargos d'usine feront probablement une brèche dans le décompte final. Je m'attends à plusieurs commandes à un chiffre pour 777-8F et A350F au cours de la semaine. Peut-être moins pour le marché de la conversion, car il est à plus court terme et se heurte à de faibles prévisions de revenus", précise Stuart Hatcher.

Les loueurs, toujours en embuscade

"Le Paris Airshow ne serait pas le Paris Airshow sans la commande habituelle d'ALC, peut-être pour couvrir certaines des commandes de bicouloirs déjà mentionnées ci-dessus, ou peut-être avec une commande de Boeing 737 MAX 10. Il n'y a pas encore eu de commande directe sur ce modèle si loin de la communauté de location et ce ne serait pas la première fois qu'ALC lance le bal. De même, nous pourrions voir une action des autres géants tels qu'AerCap, SMBC ou Avolon, mais étant donné le potentiel de commandes aussi importantes provenant des opérateurs, les activités de cession-bail ne manqueront pas. Dans l'ensemble, par rapport aux opérateurs, je ne pense pas que les commandes des loueurs seront importantes compte tenu de la hauteur de l'inflation et des taux d'intérêt et il faudra peut-être quelques années avant que nous voyions le même niveau d'activité spéculative que celui observé au cours de la période de faible taux d'intérêt de 2010".

"En additionnant tout, nous arrivons à un nombre juste en dessous de 3 000, ce qui semble fou et bien au-dessus de tout ce qui a été vu dans le passé. Naturellement, je ne m'attends pas à ce que tout cela arrive. Lors de l'établissement de la liste complète, je me suis appuyé sur ceux dont IBA était au courant, ceux qui faisaient l'objet de rumeurs et ceux provenant de l'analyse de la flotte d'IBA sur ceux qui devaient envisager le remplacement et la croissance de leur flotte compte tenu de la tension concurrentielle régionale ou parce que leur flotte vieillit. Cependant, nous ne pouvons pas exclure que les commandes de loueurs spéculatives réservées dans le passé fourniront une bonne proportion de l'ascenseur intermédiaire avant que l'une de ces commandes ne soit livrée. Les régions de la Turquie, du Moyen-Orient et de l'Inde est une zone qui pourrait potentiellement voir les commandes dépasser la barre des 2 000, ce qui nécessitera à la fois de lourds investissements dans les infrastructures et des investissements dans la propriété d'actifs", conclut Stuart Hatcher.