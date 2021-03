IATA : L'activité mondiale du cargo a retrouvé son niveau pré-crise en janvier

Enfin une bonne nouvelle pour le transport aérien commercial, plombé depuis des mois par la crise liée à la pandémie du Covid-19. L'IATA (Association internationale du transport aérien) a annoncé qu'en janvier 2021, le volume d'activité cargo mondiale avait retrouvé et même un peu dépassé (+1,1%) le niveau qui était le sien avant la crise (comparativement au niveau de janvier 2019). Par rapport à décembre 2020, le volume de cargo tonnes-kilomètres (CKT) est en hausse de 3%.

L'Afrique affiche la meilleure performance

Par régions, ce sont l'Afrique (+21,1%), l'Amérique du Nord (+11,7%), et le Moyen-Orient (+6%) qui se partagent le podium. Viennent ensuite l'Europe (-0,4%), l'Asie-Pacifique (-6,8%) et l'Amérique Latine (-14,2%). Cette performance est d'autant plus remarquable que les capacités ont été réduites, à cause notamment des fortes réductions de flotte qui sont encore généralisées à travers le monde. La capacité de fret globale a ainsi baissé de 19,5% comparativement à janvier 2019, et de 5% par rapport à décembre 2020.

Prévoir quand ajouter de la capacité

"Le trafic aérien cargo est de retour à des niveaux d'avant crise et c'est une très bonne nouvelle pour l'économie globale. Mais, pendant qu'il y a une forte demande pour le transport de marchandises, notre marge de manoeuvre est limitée par la réduction des capacités de soute normalement fournis par les avions de transport passagers", explique Alexandre de Juniac, PDG de l'IATA. "Cela doit inciter les gouvernements à partager leurs plans pour le redémarrage de manière à ce que l'industrie puisse prévoir quand ajouter de la capacité. En temps normal, un tiers des marchandises commerciales transitent par l'aérien. Ce commerce de haute valeur est vital pour aider à la reconstruction des économies endommagées par le Covid-19, sans parler du rôle très important que le cargo joue pour la distribution des vaccins, qui doit continuer dans un futur proche".