IAG serait en passe de fermer LEVEL France

Les marques de LEVEL passent un mauvais quart d'heure... A peine un mois après l'arrêt des activités de LEVEL Europe, la branche court courrier de la filiale low cost de IAG, ce sont les activités de LEVEL au départ de Paris qui pourraient prochainement être fermées. Selon le quotidien espagnol El Pais, les opérations au départ pourraient cesser dans les prochaines semaines. Un cycle de consultations avec les salariés devrait débuter le 15 juillet.

La compagnie low cost long courrier opère à Orly depuis la fin 2018. Elle a commencé ses activités en récupérant l'AOC (Certificat de transport aérien) d'OpenSkies qui opérait depuis 2008 et n'avait plus que la ligne Orly-New York/Newark, quand l'arrêt des activités et le transfert du certificat a été opéré vers LEVEL France. Avant la crise du Covid-19, LEVEL France opérait des lignes vers New York et les Antilles au départ d'Orly avec 3 Airbus A330-300.

Rien n'est précisé pour l'instant concernant les activités de LEVEL au départ d'Espagne qui devraient pour l'instant subsister. Au départ de Bercelone El Prat, sa base historique, LEVEL exploitait avant la crise des liaisons vers Los Angeles, San Francisco, Punta Cana, Buenos Aires et Boston.