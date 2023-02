IAG finalise enfin le rachat de la totalité d'Air Europa

Après bien des aller-retours et des tergiversations, le rachat de la compagnie Air Europa par le groupe IAG (International Airlines Group) semble maintenant en voie de finalisation. Le groupe aérien a en effet annoncé le rachat des 80% restants de la compagnie espagnole, auprès de son actionnaire le groupe Globalia, pour la somme de 400 millions d'euros.

Un accord compliqué à trouver

Au total, c'est donc 500 millions d'euros que le rachat d'Air Europa va coûter au groupe IAG. En effet, IAG avait annoncé en août dernier la conversion en actions équivalentes à 20% du capital d'Air Europa d'un prêt de 100 millions d'euros à Air Europa. Les intentions d'IAG concernant Air Europa remonte à 2019. A l'époque, le groupe avait annoncé vouloir racheter la compagnie espagnole pour un montant qui était fixé à cette date à un milliard d'euros. Mais la survenue de la crise du transport aérien liée à la pandémie de la Covid-19, qui avait amené le groupe IAG à diviser son offre de rachat par deux, ainsi que les fortes réticences de la Commission Européenne inquiète d'une réduction de la concurrence sur le marché espagnol (le groupe comprend déjà les compagnies Iberia et Vueling) avaient conduit IAG a annoncé dans un premier temps la résiliation de l'accord de rachat d'origine.

Jeu de renversements d'alliances entre Skyteam et oneworld

A noter que l'accord est toujours soumis aux "approbations réglementaires", une période d'examen qui pourrait s'étendre sur 18 mois. S'il est mené à bien, le groupe IAG devra certainement lâcher du lest sur le marché espagnol pour garantir des conditions de concurrence optimales. Au moment où la Commission Européenne avait fait état de ses réticences, IAG avait annoncé avoir conclu un accord avec Volotea de reprise de certains slots pour renforcer la concurrence sur le marché intérieur espagnol. Mais il y a fort à parier que IAG doive aller plus loin. En effet, la Commission Européenne avait évoqué un total de 70 liaisons, notamment entre l'Espagne et l'Amérique du Sud, sur lesquels Iberia et Air Europa étaient soit les principaux, soit les seuls opérateurs. Le marché sud-américain a une place très importante dans le choix d'IAG de se porter vers Air Europa. En 2019, Delta Airlines, membre de l'alliance Skyteam, a annoncé une prise de participation de 20% dans le capital de LATAM, qui a été suivie par la mise en place d'un partenariat stratégique et d'une véritable co-entreprise sur leurs liaisons entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le 1er mai 2020, LATAM a aussi quitté l'alliance oneworld (réunie autour d'IAG) et devrait vraisemblablement à terme rejoindre l'alliance Skyteam. L'action en direction d'Air Europa sonne donc comme une réponse à Skyteam, et si son rachat par IAG est mené à terme, Air Europa quittera Skyteam pour rejoindre oneworld.

Selon les termes de l'accord annoncé par IAG, la marque Air Europa sera conservée et gérée par le groupe Iberia. Air Europa dispose actuellement d'une flotte de 50 avions et dispose d'un réseau d'une trentaine de lignes vers les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.