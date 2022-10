IAG confirme la commande de 37 avions supplémentaires de la famille A320neo

Cette dernière commande fait suite à des accords antérieurs portant sur 22 appareils de la famille A320neo (17 A320neos, 5 A321neos) annoncés en mars et juin 2022, portant le total pour l'année à 59 monocouloirs.

"IAG exploite des appareils Airbus de manière intensive au sein de sa flotte, ce qui en fait l'un des plus grands clients d'Airbus au niveau mondial. Ces appareils de dernière génération constitueront un élément clé du plan d'IAG visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 ", a déclaré Christinan Scherer, Chief Commercial Officer et Head of Airbus International.

La famille A320neo intègre les toutes dernières technologies, notamment des moteurs de nouvelle génération et des Sharklets qui, ensemble, permettent une économie de carburant d'au moins 20 %. Avec plus de 8 500 commandes émanant de plus de 130 clients, la famille A320neo est l'avion le plus populaire au monde.