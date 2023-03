IAE célèbre ses 40 ans et le développement du V2500

40e anniversaire d'IAE International Aero Engines AG

Pratt & Whitney a célébré le 9 mars 2023 le 40e anniversaire de la création de IAE International Aero Engines AG (IAE), un consortium multinational composé d'actionnaires comprenant également Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation et MTU Aero Engines. Le lancement de cette coentreprise en mars 1983 a permis de tirer parti de l'expertise technique diversifiée et de la technologie avancée des entreprises parties pour développer le V2500, un moteur plus propre, plus silencieux et plus économe en carburant, qui allait dominer le marché des monocouloirs à l'aube du nouveau millénaire et qui continue à équiper près de 3 500 avions dans le monde.

Plus de 7 800 turboréacteurs produits...

Au total, plus de 7 800 moteurs ont été produits depuis leur entrée en service, assurant collectivement plus de 135 millions de vols et plus de 255 millions d'heures de vol. Approuvé pour fonctionner avec 50 % de carburant aviation durable (SAF), l'efficacité du V2500 aidera l'industrie aéronautique à atteindre son objectif de zéro émission nette de CO2 d'ici à 2050. "Le V2500 est un cheval de bataille de l'industrie aéronautique et est devenu l'un des programmes aérospatiaux commerciaux les plus réussis de tous les temps", déclare Earl Exum, président de l'IAE et vice-président, Mature Commercial Engines, Pratt & Whitney. "Le V2500 ne serait pas le triomphe qu'il est sans nos collaborateurs, clients et fournisseurs de l'IAE. Avec l'extension de l'accord de collaboration de l'IAE jusqu'en 2045 et une flotte importante de V2500 en service aujourd'hui, cette coentreprise a assuré sa position de leader mondial de l'aviation pour les décennies à venir."

...Depuis 1989 et la mise en service sur la famille d'avions A320ceo d'Airbus

Un an seulement après la création de l'IAE, le V2500 a gagné sa place sur la famille d'avions A320ceo d'Airbus et est entré en service chez le client de lancement Adria Airlines en 1989. Le V2500 équipe aujourd'hui 60 % de la flotte mondiale d'A321ceo en service, dont l'âge moyen n'est que de 12,8 ans. Le moteur a également équipé 116 avions Boeing MD-90, entrés en service sur ce type d'appareil chez Delta Airlines en 1995. "Le V2500 équipe depuis longtemps les avions Airbus", a déclaré Philippe Mhun, Executive Vice President Programmes & Services, Airbus. "Ces moteurs transportent en toute fiabilité des millions de passagers chaque année. Nous adressons nos félicitations à IAE et aux sociétés partenaires pour ces 40 années de service dévoué au V2500 et aux avions qu'il propulse".

Variantes et améliorations

Dans un esprit d'innovation et d'amélioration continues et rigoureuses, IAE a lancé de multiples améliorations de moteurs entre 1993 et 2011 - les variantes A5, D5, SelectOne™, SelectTwo™ et E5 - chaque amélioration ultérieure offrant des avantages en matière de fiabilité, de carburant, de bruit et d'autres performances. Le V2500 offre un avantage de 3 % en termes d'efficacité énergétique par rapport au moteur concurrent et détient un taux de fiabilité de répartition de 99,97 %. La variante V2500-E5 reste en production pour l'Embraer C-390 Millennium, qui est entré en service dans l'armée de l'air brésilienne en 2019. Outre le Brésil, l'avion a été acquis par le Portugal et la Hongrie, deux pays membres de l'OTAN. En juin 2022, le ministère néerlandais de la Défense a annoncé la sélection d'une flotte de cinq C-390 Millennium.

V2500-E5 et C-390

Le groupe motopropulseur V2500-E5 fournit une poussée de 31 000 livres et démontre la capacité du moteur à soutenir une variété de missions, y compris le transport de fret et de troupes, le ravitaillement en vol, la lutte contre les incendies aériens, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale et l'aide humanitaire en cas de catastrophe. "En tant qu'avion tactique multi-missions de poids moyen, le C-390 motorisé par le V2500-E5 offre polyvalence et fiabilité, même dans des environnements difficiles", déclare Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. "Sa capacité à être rapidement reconfiguré et à opérer sur des pistes courtes, non pavées ou endommagées le rend extrêmement utile pour une variété de missions. Nous nous réjouissons de voir le programme continuer à se développer dans les années à venir."

Un réseau mondial de MRO

Environ 70 % des avions équipés de moteurs V2500 ont moins de 15 ans et environ un tiers des moteurs sont encore en première rotation. Le moteur V2500 est soutenu par un réseau mondial bien établi de 17 installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO), dont neuf installations partenaires de l'IAE. Pratt & Whitney et IAE ont amélioré les services pour le moteur V2500, y compris les solutions LLP, les programmes de matériel neuf et utilisable, les échanges de moteurs et plus encore, qui peuvent être adaptés et personnalisés pour répondre aux exigences uniques de nos clients. Grâce à des accords à long terme, des services à prix fixe et des solutions transactionnelles, les opérateurs de V2500 disposent d'une variété croissante de programmes de travail et d'options de paiement. Au cours des 40 dernières années, IAE a atteint presque tous les objectifs qu'elle s'était fixés et a presque produit les 8 000 moteurs initialement prévus par IAE en 1983. Aujourd'hui, IAE entre dans une ère nouvelle et passionnante avec ses sociétés partenaires, qui sont positionnées pour mieux servir les clients en proposant des offres plus flexibles sur le segment des avions à fuselage étroit.