IAE AG teste avec succès le moteur V2500 avec du carburant aviation 100 % durable

Un V2500 à 100 % de SAF...

IAE International Aero Engines AG (IAE) a annoncé avoir testé avec succès le moteur V2500 avec 100 % de carburant aviation durable (SAF) chez MTU Maintenance Hannover, en Allemagne. IAE est un consortium multinational composé de Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation et MTU Aero Engines AG. Le moteur V2500 équipe actuellement les avions de la famille A320ceo et l'Embraer C-390 Millenium.

...Chez MTU Maintenance

Le moteur V2500 a été testé avec un carburant 100 % kérosine paraffinique synthétique à base d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA-SPK) fourni par Neste. L'HEFA-SPK est produit par hydrotraitement de matières premières renouvelables, telles que les huiles ou les graisses usées, et transformé en carburant pour turbines d'aviation. Il s'agit d'une alternative durable de premier plan aux carburéacteurs conventionnels. Pratt & Whitney continue de collaborer étroitement avec la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) et ASTM International dans le but de développer de futures spécifications pour le SAF à 100%.

Une infrastructure adaptée

"MTU Maintenance Hannover est le premier site de maintenance, de réparation et de révision au monde à effectuer un test 100% SAF sur un V2500", a déclaré Michael Schreyögg, Chief Program Officer, MTU Aero Engines. "Ce test démontre notre engagement à soutenir une plus grande utilisation de la SAF à la fois dans l'ensemble de notre réseau et dans l'industrie en général. Nous restons déterminés à travailler avec l'IAE, les fournisseurs et les partenaires pour garantir non seulement que nos produits sont capables de fonctionner avec SAF, mais aussi que notre infrastructure de maintenance, de réparation et de révision peut répondre aux besoins de tous les opérateurs et propriétaires en matière de tests SAF."