Hutchinson rachète PFW Aerospace

Airbus a réussi à trouver un repreneur pour la société allemande PFW Aerospace. Il s'agit du groupe Hutchinson qui acquiert cette entreprise spécialisée dans la fabrication de conduits et tuyaux, ainsi que d’ensembles structuraux et composants pour les aéronefs. Les principaux clients de PFW Aerospace sont Airbus et Boeing. La société compte 2 000 collaborateurs répartis sur trois sites : le siège social à Speyer en Allemagne et deux sites de production, Izmir en Turquie et Nuneaton en Grande-Bretagne. Avec ce rachat, Hutchinson renforce sa présence sur le segment de la gestion des fluides pour le secteur aéronautique. Racheté par Airbus en 2011, PFW Aerospace a toujours été considéré comme une filiale temporaire pour le groupe européen.

La société allemande est issue de l'avionneur Pfalz-Flugzeugwerke, qui a produit des avions militaires durant les deux guerres mondiales. L'entreprise a été ensuite intégrée à Deutsche Aerospace Airbus, avant d'être cédée à son personnel, puis en 2011 à la société d'investissement Safeguard, toujours actionnaire minoritaire. La précédente tentative d'Airbus de vendre PFW Aerospace en 2015 avait déjà suscité l'intérêt de Hutchinson mais aussi d'Eaton, Parker ainsi que de sociétés d'investissement comme Bridgepoint, Bregal et Liberty Hall.