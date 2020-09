HTM Helicopters devient premier opérateur du nouvel H145

Quatre et cinq pales

Airbus Helicopters et HTM-Helicopters ont signé un contrat pour l’achat de deux hélicoptères H145 supplémentaires. HTM sera le premier opérateur à utiliser le nouveau H145 à cinq pales dans le segment éoliennes en mer (offshore). La livraison du premier hélicoptère, un H145 à quatre pales, est prévue pour le quatrième trimestre de cette année, tandis que le deuxième, un H145 à cinq pales, sera livré au milieu de l’année prochaine. Le H145 à quatre pales sera par la suite également amélioré avec montage du nouveau système de rotor à cinq pales par l’organisation de maintenance de HTM.

150 kg de charge utile supplémentaire

Les deux nouveaux appareils seront exploités à partir des bases de HTM à Norden-Norddeich, Emden, Borkum et Helgoland. Pour leurs missions, qui comprennent le transport de passagers à destination et en provenance des parcs éoliens et la dépose des techniciens sur les éoliennes, les deux hélicoptères seront entre autres équipés d’un puissant treuil et d’un équipement de flottaison. Sustenté par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est notamment équipé de la suite avionique numérique Helionix. Il comprend un pilote automatique à 4 axes haute performance, ce qui augmente la sécurité et réduit la charge de travail des pilotes. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l’hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie. La nouvelle mise à niveau du H145 offre plusieurs nouvelles fonctionnalités qui permettront aux clients d’améliorer leurs opérations : le rotor innovant à cinq pales sans roulement permet une augmentation de la charge utile de 150 kg, améliorant encore les capacités de mission de l'hélicoptère. Ce nouveau rotor améliore également le confort de l’équipage et du passager. D’autres avantages permettent au H145 d’opérer dans des zones plus confinées, d'avoir une maintenance simplifiée et un taux de disponibilité accru.

Un opérateur allemand

HTM Helicopters est l’une des plus grandes compagnies d’hélicoptères en Allemagne et emploie environ 150 personnes. Depuis avril 2020, elle appartient à Heristo Aktiengesellschaft. L’activité principale du Groupe HTM est de fournir des hélicoptères pour les clients civils et militaires, les opérations offshore, les services médicaux d’urgence, le transport aérien commercial, la formation en vol et le travail aérien qui comprend des opérations en terrain montagneux. Intercopter GmbH fait partie du Groupe HTM et d’une organisation de maintenance agréée Part-145.