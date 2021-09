Hors-série spécial avions russes en kiosque le 15 septembre

Un hors-série avions russes spéciaux...

Air & Cosmos sort en kiosque le 15 septembre son premier hors-série consacré aux avions spéciaux russes et soviétiques. Signé Piotr Butowski, le spécialiste de l'aviation russe qui œuvre depuis longtemps maintenant dans votre hebdomadaire favori, ce hors-série comporte notamment de nombreux documents et photos inédits, qu'il s'agisse d'avions ou de personnes notables de l'aérospatiale russe.

...Des débuts de l'aviation à réaction à aujourd'hui

Ce numéro spécial, qui s'étend sur 100 pages, couvre tous les domaines de l'aéronautique russe, en partant des premiers prototypes d'avions à réaction en passant par les avions à décollage et atterrissage verticaux, les bombardiers stratégiques supersoniques, les hélicoptères et girodynes, les pérégrinations spatiales et autres avions orbitaux jusqu'aux chasseurs de cinquième génération.

En kiosque le 15 septembre

Ce numéro hors-série sera disponible en kiosque à partir du 15 septembre 2021 et sera également disponible par commande.