Hondajet passe à l'Elite S

De l'Elite au S...

Après le HondaJet Elite lancé en 2018, c'est désormais sa version S qui a été dévoilée par le constructeur. Le HondaJet Elite S comprend plusieurs améliorations qui élargissent la capacité opérationnelle et améliorent les opérations de vol. Avec une masse maximale au décollage accrue de 200 lb (90 kg), les clients peuvent désormais voler jusqu’à 120 nm (222,2 km) plus loin à une charge utile plus élevée, ou prendre un passager supplémentaire au cours de leur mission typique.

...Et du vocal au message texte

De plus, les nouvelles caractéristiques avioniques de la FAA DataComm et de l’ACARS remplacent les commandes vocales traditionnelles par la messagerie texte afin d’améliorer la clarté et l’efficacité des communications. Combiné au nouveau système avancé d’augmentation de la direction (ASAS, Advanced Steering Augmentation System), l’Elite S réduit davantage la charge de travail des pilotes et maximise la sécurité.

Du gris acier à l'or

Enfin, le biréacteur dispose de trois nouvelles livrées (photo) au choix : Gunmetal (gris acier), Luxe Gold (or), Deep Sea Blue (bleu profond) lesquelles peuvent être également personnalisées.