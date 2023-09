HiSky débarque à Bordeaux

La compagnie low cost moldave HiSky, qui opère aussi avec un certificat d’exploitation aérienne au départ de Roumanie, a annoncé qu’elle allait lancer des vols à partir du 21 décembre deux vols par semaine entre Bordeaux et Bucarest, les lundis et jeudis. La compagnie a été créée en 2020 et a débuté ses vols en 2021. Elle a été fondée par Iulian Scorpan, un ancien pilote de la compagnie Air Moldova.

Des débuts perturbés

Bien que créée en 2020, elle a eu quelques soucis de démarrage, notamment à cause de difficultés entraînées par la crise du transport aérien liée à la pandémie de la Covid-19. Le 11 décembre 2020, elle a obtenu son certificat d’exploitation aérienne en Roumanie (où elle dessert à présent quatre destinations au départ de Cluj) et le 19 février 2021, elle a obtenu son AOC en Moldavie. A la suite du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, elle a suspendu ses vols vers Moscou et Saint-Petersbourg, suite à l’interdiction de l’autorité de l’aviation civile de survoler l’espace aérien russe.

HiSky opère actuellement une vingtaine de destinations en vols charters ou réguliers, au départ de ses deux bases de Chisinau (Moldavie) et Cluj (Roumanie) vers treize pays. En France, elle exploite pour l’instant des vols vers et au départ de l’aéroport de Beauvais-Tillé, spécialisé dans les vols low cost. Elle exploite une flotte de sept avions (4 Airbus A320-200, 2 Airbus A321LR et 1 Airbus A319-100).