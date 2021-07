Helvetic Airways ouvre une base à Bâle-Mulhouse

Le 8 juillet, la compagnie régionale suisse Helvetic Airways a installé une nouvelle base à l’aéroport binational de Bâle-Mulhouse (EuroAirport). Deux Embraers de type E190-E1 et E195-E2 seront désormais stationnés sur la plateforme. C’est la première fois qu’une compagnie suisse revient à l’EuroAirport depuis quelques années (mai 2015).À cette occasion, une cérémonie d’inauguration officielle ainsi qu’une conférence de presse ont eu lieu hier après-midi en présence des représentants de l’EuroAirport, d’Helvetic Airways et d’Embraer. «Avec nos deux avions et la vingtaine de membres d’équipage basés à Bâle, nous envoyons un signal fort à la région. Nous sommes convaincus du potentiel de l’EuroAirport pour nos opérations», a expliqué Tobias Pogorevc, CEO de la compagnie aérienne suisse.

3 destinations cet été

De son côté, Cesar Pereira, Vice-President Sales & Marketing EMEA du constructeur aéronautique brésilien Embraer s’est montré hautement satisfait de cette grande première : «c’est un grand honneur de me joindre à Helvetic aujourd’hui pour le premier vol de l’E195-E2 à son nouveau domicile, l’EuroAirport. En tant qu’avion le plus silencieux et le moins polluant de sa catégorie, l’E2 d’Helvetic sera non seulement un bon voisin pour la population de la région bâloise, mais il proposera également des vols plus confortables vers de nombreuses nouvelles destinations passionnantes.» Helvetic Airways, qui vient de recevoir son premier exemplaire E195-E2, desservira depuis l’EuroAirport les villes de Santorin, Larnaca et Jerez les week-ends.