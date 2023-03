HeliDax : 250 000e heure de vol pour sa flotte d’hélicoptères H120

Près de 22 000 heures de vol par an

Début 2008, HeliDax, filiale du groupe DCI, remportait le premier contrat de Partenariat Public Privé (PPP) initié par le ministère des Armées françaises, pour la fourniture d’heures de vol d’hélicoptères au profit de l’École de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre de Dax (EALAT). Cette prestigieuse école forme les pilotes de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de l’Espace, de la Marine Nationale ainsi que ceux de la Gendarmerie. Au cours de ces 15 dernières années, HeliDax a fourni annuellement jusqu’à près de 22 000 heures de vol avec un taux de satisfaction client de 100%. Cette qualité de service repose d’abord sur l’expertise de plusieurs dizaines de techniciens qui interviennent dans les domaines de la mise à disposition quotidienne des aéronefs, de la maintenance, de la logistique, et du maintien de la navigabilité. Au fil de ces années, HeliDax et l’EALAT ont mis en œuvre des modes de fonctionnement opérationnels partagés et ont atteint un niveau de confiance réciproque qui ont fait le succès de ce PPP.

DCI : premier opérateur mondial privé de H120

Le groupe DCI est le premier opérateur mondial privé de H120 avec un parc de 40 hélicoptères, dont 36 au sein de sa filiale HeliDax et 4 au sein du Centre International de Formation Hélicoptères (CIF-H), également localisé à Dax. À ce titre, le groupe DCI a un partenariat privilégié avec l’industriel Airbus Helicopters qui s’est récemment renforcé avec la signature, à l’été 2022, d’un contrat de type « HCare ». Cette première référence sur une flotte H120 a pour objectif de garantir dans la durée la meilleure qualité de service au profit du ministère des Armées. Le groupe DCI et Airbus Helicopters sont également partenaires sur de nombreux programmes de mise à disposition de capacités hélicoptères pour des forces armées et de sécurité étrangères. HeliDax assure la maintenance de ces 40 machines et réalise aussi des prestations de MCO et met en œuvre ses propres solutions de modernisation d’hélicoptères pour d’autres flottes.

MCO : plus de 110 hélicoptères maintenus

«Je suis très fier de la qualité de service et du niveau de disponibilité des aéronefs apportés à nos Armées depuis la création d’HeliDax, dans le cadre de ce partenariat public-privé. Celui-ci constitue un véritable modèle qui suscite l’intérêt de plusieurs forces armées dans le monde", souligne Samuel Fringant, président du groupe DCI et président d’HeliDax et qui ajoute : "je tiens également à souligner la qualité des produits et des prestations de nos fournisseurs industriels, au premier rang desquels Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines, dans le cadre de ce contrat. L’expertise, l’engagement, et l’adaptabilité de tous nos salariés, pour fournir à l’École de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre les heures de vol nécessaires à ses besoins, viennent compléter nos compétences en MCO et modernisation d’hélicoptères, sur de nombreux types de machines, qui font de DCI l’un des premiers acteurs français du MCO hélicoptère dans le monde, avec plus de 110 appareils maintenus, toujours au plus près de nos clients. »