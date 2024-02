Hélicoptères militaires : l'Airbus H175M lorgne sur le marché du remplacement des CH-148 Cyclone canadiens

CH-148 Cyclone : une flotte toujours pas complète, 20 ans après la signature du contrat

Vingt ans après la signature du contrat avec Sikorsky et portant sur l'achat de 28 S-92 en version militarisée, l'Aviation royale canadienne n'a toujours pas reçu la totalité des 28 exemplaires commandés à l'époque. Le 27 ème appareil est en effet attendu dans les prochaines semaines et le 28 ème pour le second trimestre 2025. Cette fois, c'est la faute à une chaine de fournisseurs fortement perturbée. Depuis ses premiers vols en 2008, le CH-148 Cyclone a enchainé les problèmes (mises au point, motorisation, fissures, problème de logiciel qui aurait entrainé la perte d'un exemplaire en 2023).

Le scénario du remplacement

Le scénario du remplacement de la flotte des CH-148 fait logiquement partie des différentes hypothèses de travail de l'Aviation royale canadienne. Pour une raison toute simple que soulignait récemment le colonel Larry McWha qui a commandé un escadron de CH-128. L'appareil "est un système d’armes orphelin, c’est à dire qu’aucun autre pays que le Canada ne le fait voler. Même s’il est possible de trouver un fournisseur disposé à produire des pièces de rechange ou à réparer des composants défectueux pour une si petite flotte, le coût de cette opération sera inévitablement très élevé », a-t-il indiqué à CBC News.

L'Airbus H175 vise le marché du remplacement du Sikorsky S-92

Le dossier CH-148 Cyclone et ses évolutions possibles sont logiquement suivies par tous les constructeurs d'hélicoptères. D'autant que du côté d'Airbus Helicopters le marché du remplacement du Sikorsky S-92 dans sa version civile est clairement la cible de son H175. "Nous assistons à un regain d'intérêt pour le H175 après dix années de calme plat. D'abord parce que le marché de l'oil & gas se réveille et ensuite parce que le S-92 continue d'accumuler les problèmes récurrents de maintenance", indique Jérôme Fagot, responsable du programme H175, lors d'une rencontre avec la presse. Dans sa version civile, le H175 a enregistré 14 commandes en 2023. Signe d'un intérêt renouvelé.

Les 56 exemplaires désormais en service ont accumulé plus de 210 000 heures de vol en dix ans dont près de 41 000 heures sur la seule année 2023. Indice de la vigueur retrouvée du marché de l'oil & gas depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans le même temps, Airbus Helicopters a affiné sa politique de ventes en mettant sur pied avec ses clients potentiels des accords-cadres qui donnent de la souplesse à l'acheteur et de la visibilité au constructeur en terme de calendriers de livraisons. Avec à la clef des marques d'intérêt portant sur une cinquantaine d'exemplaires.

Certifications américaine et canadienne

Reste à transformer l'essai. La certification des autorités chinoises de l'aviation civile ayant été enfin obtenue en juillet 2023, Airbus Helicopters travaille désormais d'arrache-pied pour obtenir la certification américaine et la certification canadienne. "L'objectif est d'obtenir une certification FAA en 2025 et une certification canadienne en 2026", indique Jérôme Fagot. C'est dans ce double objectif que l'H175 mène des essais de dévigrage au Canada et en Norvège. Ces essais grand froid interviennent après une campagne d'essais menée en Arabie Saoudite en conditions "hot and high" durant laquelle le H175 a été confronté à des températures atteignant 48°C et réussi à atteindre une altitude de 9 000 pieds. Une campagne d'essais qui a donné toute satisfaction dans un pays, l'Arabie Saoudite, qui s'intéresse aussi aux versions civile et militaire de l'Airbus H175.