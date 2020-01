Heli-Expo 2020 : Safran lance son nouveau service Health Monitoring

Lors du salon Heli-Expo, Air Center Helicopters, société américaine qui réalise des missions héliportées pour le secteur commercial et gouvernemental aussi bien aux Etats-Unis que dans le monde, a souscrit au service et est devenu le premier client nord-américain du Health Monitoring Premium.

Safran Helicopter Engines utilise l’analyse prédictive et la maintenance préventive pour préserver les moteurs et optimiser les opérations de ses clients. Ce service exploite plus d’une soixantaine de paramètres moteurs transformés en indicateurs via ses algorithmes.

Grâce à la connaissance des experts Safran de proximité, les recommandations sont personnalisées en fonction du contexte opérationnel de chaque client (missions, environnement, etc.). Chaque rapport de Health Monitoring bénéficie également du retour d’expérience de la flotte mondiale. Aujourd’hui le service de Health Monitoring couvre déjà 3 200 moteurs chez 500 clients.

Le Health Monitoring est disponible pour les clients sous contrat à l’heure de vol SBH (Support-By-the-Hour) dans sa version Premium. Le motoriste a ainsi constaté chez les opérateurs bénéficiant du service une réduction des coûts de main d’œuvre, de logistique et d’administration.

Le support à l’heure de vol SBH propose maintenant les deux solutions digitales d’expertise technique : Health Monitoring et Expert Link (assistance visuelle à distance en temps réel). Le SBH, devenu digital, associe contrôle des coûts, protection des moteurs, et assistance technique optimale.

Health Monitoring, Expert Link et SBH sont des services de la gamme EngineLife, les solutions Safran pour moteurs d’hélicoptères.