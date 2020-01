Heli-Expo 2020 : Le H160 bientôt certifié

« Le H160 sera certifié dans le courant de ce semestre, c'est une question de semaines », commente Bernard Fujarski, directeur du programme H160 chez Airbus Helicopters (voir Air & Cosmos n°2672). « La certification est en courte finale, nous avons terminé tous les essais, qu'ils soient en vol ou qu'il s'agisse d'essais banc ou labo en fin d'année dernière. La très grande majorité des documents du dossier de certification -et il y en a 1 200 en tout- ont été publiés, il en reste encore quelques-uns qui doivent être fournis à l'Easa d'ici à la fin du mois », ajoute t-il.

Airbus Helicopters travaille également avec la FAA puisque le constructeur a déposé une application il y a quelques années, pour le H160. « Nous travaillons également de concert avec la FAA depuis un certain temps et avec l'Easa, soit l'autorité primaire. La FAA valide le travail de l'EASA avec quelques demandes spécifiques », commente Bernard Fujarski.

PS4 et PS5 sont actuellement à la chaîne d'assemblage, PS6 arrive le mois prochain. « Nous allons progressivement monter en cadence avec la livraison des MCA (Major componment assembly ou « composants majeurs assemblés »), au titre de notre modèle industriel qui ressemble beaucoup à celui d'Airbus avions », poursuit-il.

PT2 et PT3 vont continuer à voler dans le courant de cette année, de la même façon que PS2 et les hélicoptères suivants. « Quelques essais seront réalisés sur PS2 et PS3, assez peu parce qu'ils sont représentatifs de la dernière définition et très proches de la version certifiée, ce qui n'est pas le cas de PT2 et PT3. Sur l'ensemble de nos appareils, nous avons cumulé environ 1 500 heures de vol », ajoute Bernard Fujarski.