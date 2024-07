Heart Aerospace signe avec la région de Gotland

Gotland au large de la Suède

Située au large de la côte sud-est de la Suède continentale, l'île de Gotland compte environ 61 000 résidents permanents, dont la population augmente considérablement pendant les mois d'été, car c'est l'une des destinations de vacances les plus populaires de Suède. Des transports fiables et durables sont essentiels pour l'accessibilité et le développement de Gotland, ce qui rend cette initiative cruciale pour la région. La région de Gotland s'est engagée à avoir au moins un opérateur effectuant des vols commerciaux avec des avions électriques au départ et à destination de l'île. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'attractivité de la région.

Une feuille de route pour maintenir des vols commerciaux avec des avions électriques

Une feuille de route pour l'introduction de l'aviation électrique sur l'île de Gotland a été élaborée par le parc scientifique de Gotland au printemps de 2024, à l'initiative de la région de Gotland, de la communauté des affaires de Gotland et de l'industrie de l'aviation électrique. Le plan, qui a été lancé le 28 juin 2024, décrit les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. "Sur l'île de Gotland, nous sommes entièrement dépendants du trafic aérien et de ferry à destination et en provenance de l'île, et nous devons être en mesure de voyager de manière durable. Nous devons pouvoir voyager de manière durable. La décision d'approfondir la collaboration avec Heart Aerospace est une étape importante dans notre parcours vers des communications durable", a déclaré Meit Fohlin, président du conseil exécutif régional.

Heart Aerospace a revu sa copie

Mais en mai 2024 Heart Aerospace a annoncé avoir encore modifié son appareil. Cette fois-ci, c'est le système propulsif qui a été revu et corrigé pour adopter un ensemble indépendant ou plutôt propriétaire dans son arrangement. Au lieu de la configuration hybride "classique" -serait-on tenté de dire- de série précédente, l'avion utilisera désormais deux turbopropulseurs dont le type et l'origine non pas encore été précisés, installés sur la partie externe de l'aile, et deux moteurs électriques disposés chacun coté cabine. Ces modifications en ont inévitablement entraîné d'autres, notamment le déplacement du compartiment des batteries et la suppression des ailettes et des haubans au niveau de la voilure (voir la vue d'artiste).

200 et 400 km d'autonomie

Désormais le constructeur aéronautique annonce une autonomie entièrement électrique de 200 kilomètres et une autonomie hybride étendue de 400 kilomètres, avec des coûts d'exploitation réduits, selon son constructeur. "Heart Aerospace vient d'entrer dans une nouvelle phase passionnante d'essais du matériel, et notre objectif est de mettre sur le marché un avion de ligne hybride-électrique sur le marché avant la fin de cette décennie", a déclaré Anders Forslund, cofondateur et PDG de Heart Aerospace.

Soutenir l'écosystème électrique

"À mesure que nous nous rapprochons de cet objectif, les collaborations avec les aéroports, les opérateurs et les autorités régionales sont cruciales pour garantir l'écosystème destiné à soutenir l'aviation électrique. Nous sommes impatients de travailler avec la région de Gotland pour que cela devienne une réalité." La collaboration entre la région de Gotland et Heart Aerospace portera sur les besoins opérationnels, les exigences techniques, l'infrastructure au sol et la maintenance, ainsi que les modèles commerciaux. L'année dernière, Heart Aerospace a annoncé une collaboration similaire avec le gouvernement d'Åland, une région autonome de Finlande. Heart Aerospace a déjà obtenu 250 commandes pour l'ES-30, avec des options et des droits d'achat pour 120 autres avions. La société a également des lettres d'intention pour 191 autres avions.