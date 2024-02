Heart Aerospace réalise une levée de fonds de 107 millions de dollars

Un total de 145 millions de dollars pour la poursuite...

Ce nouveau tour de table porte à 145 millions de dollars le total des fonds levés par Heart Aerospace depuis sa création. Parmi les nouveaux investisseurs figure Sagitta Ventures, un investisseur danois spécialisé dans les entreprises en phase de démarrage. Parmi les autres investisseurs figurent Air Canada, Breakthrough Energy Ventures, European Innovation Council Fund, EQT Ventures, Lowercarbon Capital, Norrsken VC, United Airlines et Y Combinator.

...Du développement de l'ES-30...

"Cet investissement nous permet de poursuivre notre mission de décarbonisation et de démocratisation du transport aérien", a déclaré Anders Forslund, cofondateur et PDG de Heart Aerospace. "Grâce à la supériorité économique des avions électriques sur leurs homologues à carburant fossile, l'ES-30 rétablira le service dans les communautés qui ont perdu leur connectivité et ouvrira de nombreux nouveaux marchés. L'année à venir est passionnante pour Heart Aerospace, car nous nous préparons à dévoiler notre démonstrateur d'aéronef à échelle réelle", a-t-il ajouté. Outre l'annonce d'un nouveau financement, Heart Aerospace a annoncé que Ted Persson, partenaire d'EQT Ventures, allait rejoindre le conseil d'administration de la société.

...Et la certification de l'avion régional hybride-électrique d'une capacité de 30 passagers

"Ted apporte au conseil d'administration de Heart Aerospace une grande expertise en matière de conception de produits, d'expérience utilisateur, de narration et d'image de marque", a déclaré John Slattery, président du conseil d'administration de Heart Aerospace. Heart Aerospace a l'intention d'utiliser les fonds pour poursuivre le développement de ses activités et progresser vers la certification de type du premier avion hybride-électrique de la société, l'ES-30. L'ES-30 est un avion régional d'une capacité de 30 passagers qui permet de réduire les émissions, les nuisances sonores et les coûts d'exploitation sur les courts trajets par rapport aux avions actuels fonctionnant avec des carburants classiques. L'ES-30 est actuellement le seul avion hybride-électrique propre de sa taille à faire l'objet d'une demande active de certification de type auprès de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Au cours de l'année à venir, l'accent sera mis sur le développement du groupe motopropulseur hybride-électrique de Heart Aerospace.

250 commandes annoncées

Heart Aerospace a passé 250 commandes pour l'ES-30, avec des options et des droits d'achat pour 120 avions supplémentaires. L'entreprise a également des lettres d'intention pour 191 autres avions.