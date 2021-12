Heart Aerospace fait voler une maquette de son Heart ES-19

Un modèle réduit volant à l'échelle 1:5...

Le 17 décembre a marqué une nouvelle étape dans le développement de l'avion électrique pionnier Heart ES-19. Pour la première fois, un modèle réduit de l'avion a pris son envol au siège de Heart Aerospace à l'aéroport de Säve, à Göteborg, en Suède. "Ce vol d'essai a validé ce que nous savions déjà, à savoir que la conception aérodynamique de l'ES-19 est intrinsèquement stable et sûre", déclare Anders Forslund, fondateur et PDG de Heart Aerospace.

... En fibres de carbone et fibres de verre

Le vol d'essai a duré quatre minutes et demie. L'avion a volé à une vitesse moyenne de 125 km/h (68 kts) et une vitesse maximale de 150 km/h (80 kts). La vitesse de décollage et d'atterrissage était de 85 km/h (45 kts). D'une envergure de 4,6 m, le modèle réduit du Heart ES-19 est construit à l'échelle 1:5, selon les dimensions exactes de l'ES-19 grandeur nature. Les matériaux de fabrication sont toutefois différents. Alors que l'ES-19 grandeur nature sera principalement fabriqué en aluminium, le modèle réduit a été construit à partir d'un mélange de fibres de carbone et de fibres de verre. Les systèmes embarqués, y compris les moteurs électriques, étaient entièrement disponibles sur étagère. Un démonstrateur grandeur nature du groupe motopropulseur de l'ES-19 a déjà été testé au sol pendant plus d'un an.

Un court-courrier en 2026

"Nous ne cherchons pas à réinventer la roue. Beaucoup de jeunes entreprises présentent des architectures d'aéronefs très novatrices et passent plusieurs années à faire des essais à petite échelle juste pour démontrer la fonctionnalité de base de l'appareil. Nous avons évité ces écueils en nous appuyant sur une architecture d'avion conventionnelle", explique M. Forslund. Ce démonstrateur à échelle réduite a été soutenu par l'agence suédoise pour l'innovation Vinnova, dans le cadre du projet de recherche "Elise - Aviation électrique en Suède". Heart Aerospace développe le premier avion de ligne entièrement électrique au monde destiné à un usage commercial. Les premiers vols d'essai de la version grandeur nature du Heart ES-19 sont prévus pour 2024. En 2026, l'avion entrera en service pour des vols commerciaux court-courriers.