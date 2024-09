Heart Aerospace et Loganair concluent un partenariat exclusif au Royaume-Uni

Des avions électriques hybrides au sein du réseau écossais et britannique de Loganair

Heart Aerospace, le constructeur suédois d'avions hybrides, et Loganair, la compagnie aérienne régionale basée au Royaume-Uni, annoncent un nouveau partenariat exclusif visant à décarboniser le transport aérien régional au Royaume-Uni. Dans le cadre de cet accord, Loganair et Heart Aerospace collaboreront exclusivement à la mise en place de cas d'utilisation d'avions électriques hybrides au sein du vaste réseau écossais et britannique de Loganair. Loganair, dont le siège se trouve à l'aéroport de Glasgow, assure principalement des vols intérieurs au Royaume-Uni, où elle est la plus grande compagnie aérienne régionale par le nombre de passagers et la taille de sa flotte.

L'ES-30 au cœur du partenariat

Au centre de cette collaboration se trouve l'ES-30, un avion hybride-électrique développé par Heart Aerospace. Pouvant transporter jusqu'à 30 passagers, l'ES-30 a le potentiel de réduire considérablement les émissions de carbone. Dans le cadre de ce partenariat, Heart et Loganair travailleront ensemble pour étudier les cas d'utilisation de l'ES-30 et s'engageront auprès des gouvernements écossais et britannique et des aéroports, afin de promouvoir et de mettre en évidence les avantages de ce mode de propulsion innovant. Loganair rejoindra également le comité consultatif industriel de Heart Aerospace, composé de compagnies aériennes, de gouvernements, de sociétés de location et d'aéroports du monde entier, qui s'engagent à soutenir l'électrification du transport aérien.

Une autonomie hybride étendue de 400 km

L'ES-30 aura une autonomie de 200 kilomètres entièrement électrique et sans émissions, une autonomie hybride étendue de 400 kilomètres avec 30 passagers et la possibilité de voler jusqu'à 800 kilomètres avec 25 passagers, tout en incluant les réserves habituelles des compagnies aériennes. Heart Aerospace a déclaré avoir 250 commandes fermes pour l'ES-30, avec des options et des droits d'achat pour 120 avions supplémentaires. La société a également des lettres d'intention pour 191 autres avions.