Heart Aerospace dévoile son démonstrateur

Heart dévoile son démonstrateur

Heart Aerospace, le constructeur suédois d'avions hybrides électriques, a dévoilé le 12 septembre 204 son premier avion de démonstration grandeur nature, marquant ainsi une étape importante dans le développement de son avion hybride régional, l'ES-30. Construit presque entièrement en interne dans les installations de Heart à Göteborg, le démonstrateur reflète la stratégie de l'entreprise visant à développer simultanément les processus de conception et de production. « Notre industrie s'approche d'un cycle d'innovation de 30 ans, et il nous reste moins de 25 ans pour décarboniser l'aviation », déclare Anders Forslund, cofondateur et PDG de Heart Aerospace. « Nous avons pu lancer un démonstrateur d'avion de 30 places doté d'un tout nouveau système de propulsion, réalisé en grande partie en interne, en moins de deux ans », a t-il ajouté.

Un premier vol tout électrique en 2025

D'une envergure imposante de 32 mètres, le démonstrateur, baptisé Heart Experimental 1 (Heart X1), servira de plateforme pour les essais et le développement de l'avion ES-30 de Heart. Dans un premier temps, le HX-1 sera utilisé pour des essais au sol, en se concentrant sur les opérations de chargement, le roulage et les procédures de retournement. Il est prévu qu'il effectue un premier vol entièrement électrique au cours du deuxième trimestre 2025. En préparation de ce vol, Heart testera au cours des prochains mois les systèmes critiques en effectuant des essais de matériel à la fois sur l'avion et hors de l'avion.

Création d’un processus de fabrication

Le développement du Heart X1 a été financé en partie par des subventions accordées par l'agence suédoise pour l'innovation, Vinnova, soulignant la collaboration essentielle entre le gouvernement et l'industrie qui est nécessaire pour mettre sur le marché de nouvelles technologies aéronautiques. Heart se concentre désormais sur la création d'un processus de fabrication qui s'appuie sur les dernières technologies en matière de fabrication de composites et de gestion du cycle de vie des produits, en construisant une chaîne d'assemblage pilotée par les données avec une répétabilité élevée, une automatisation et un contrôle non destructif.

Un prototype de pré-production, le Heart X2

La prochaine étape du développement de l'ES-30 est la construction d'un prototype de pré-production, le Heart X2, qui permettra d'affiner la conception et les méthodes de production sur la base des enseignements tirés du Heart X1. Le Heart X2 devrait effectuer un vol hybride-électrique en 2026 et fera la démonstration du système de propulsion hybride indépendant de la société. En août, Heart Aerospace a été sélectionnée pour une subvention de 4,1 millions de dollars par le programme FAST (Fuelling Aviation's Sustainable Transition) de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) afin de développer le système de gestion de la propulsion hybride-électrique.

Une usine pilote

Cette dynamique se poursuivra avec la mise en place d'une usine pilote de fabrication afin d'accélérer le prototypage en vue de la fabrication d'un avion entièrement conforme, Heart visant la certification de type de l'ES-30 d'ici la fin de la décennie. L'ES-30 est un avion régional hybride-électrique d'une capacité standard de 30 passagers, qui promet d'offrir une durabilité et une efficacité inégalées sur les itinéraires court-courriers. Il dispose d'une autonomie de 200 kilomètres en mode électrique sans émission et d'une autonomie de 400 kilomètres en mode hybride.