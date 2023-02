Heart Aerospace devient partenaire de la mission Next Gen Aircraft d'Air New Zealand

Heart Aerospace sélectionné...

Heart Aerospace a été sélectionné aux côtés d'Airbus, ATR, Embraer et Universal Hydrogen. La Mission Next Gen Aircraft d'Air New Zealand a été créée pour accélérer le développement des technologies d'avions à émissions nulles, ainsi que de l'infrastructure nécessaire pour en faire une réalité pour l'aviation commerciale en Nouvelle-Zélande. En tant que partenaire à long terme, Heart Aerospace travaillera dans les années à venir aux côtés d'Air New Zealand pour faire de ces avions une réalité.

...Dans le cadre de la mission Next Generation Aircraft

En décembre 2022, Air New Zealand a annoncé la sélection de quatre autres partenaires de Mission Next Generation Aircraft, indiquant leur intention de signer des lettres d'intention pour de nouveaux appareils. Ce groupe comprenait Eviation, Beta Technologies, VoltAero et Cranfield Aerospace - toutes des entreprises travaillant sur des avions électriques, hybrides ou à hydrogène.

L'ES-30 succède à l'ES-19

Heart Aerospace met au point l'ES-30, un avion électrique régional d'une capacité standard de 30 passagers, propulsé par des moteurs électriques alimentés par des batteries. Dévoilé en septembre dernier, l'ES-30 est destiné à remplacer l'ES-19 de 19 places que la jeune pousse suédoise avait annoncé pour 2026. Lors d'un événement organisé le 15 septembre au siège de Heart à Göteborg, Air Canada et le groupe suédois d'aérospatiale et de défense Saab se sont engagés à investir chacun 5 millions de dollars dans l'entreprise. L'ES-30 aura une autonomie de 200 kilomètres entièrement électrique sans émissions, une autonomie étendue de 400 kilomètres avec 30 passagers et la possibilité de voler jusqu'à 800 kilomètres avec 25 passagers, tout en tenant compte des réserves typiques des compagnies aériennes. Heart Aerospace prévoit de livrer son premier avion ES-30 en 2028.