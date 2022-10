Hausse de 81,1% du chiffre d'affaires sur neuf mois du groupe ADP

Comme beaucoup d'autres entreprises du secteur aérien, les chiffres sur neuf mois du groupe ADP montrent un très fort rétablissement de l'activité après l'épisode de la pandémie de la Covid-19. De janvier à septembre 2022, le groupe ADP a réalisé un chiffre d'affaires global de 3,38 milliards d'euros, en augmentation de 81,1% par rapport à la même période de 2021. Le niveau de trafic passagers de l'ensemble du groupe est en hausse de 92,4%, à 204,7 millions de passagers, soit 76,6% du niveau du trafic du groupe sur la même période de 2019. A Paris Aéroport, le niveau de trafic passagers est en hausse de 142,6% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2021, à 63,8 millions de passagers. Ce niveau correspond à 77,2% du niveau de trafic sur la même période de 2019. Les mouvements d'avions à Paris Aéroport sont en augmentation de 80,3% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2021. Sur la période, Paris-CDG a accueilli 42,2 millions de passagers (+162%) et Paris-Orly, 21,6 millions de passagers (+111,9%). Le trafic de Paris-CDG atteint 72,8% de celui connu sur la même période en 2019, tandis que celui de Paris-Orly atteint 87,6% du niveau des neuf premiers mois de 2019.

Un retour au trafic de 2019 de Paris Aéroport à partir de 2025

Compte tenu de ces bons résultats, le groupe ADP a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le gestionnaire aéroportuaire prévoit un trafic total compris entre 77 et 83% du niveau de 2019 (contre une prévision de 70 à 80% dans le communiqué du 16 février 2022, et de 74 à 84% dans la prévision du 27 juillet 2022). La prévision pour le trafic de Paris Aéroport est à présent fixée entre 78 et 82% du niveau de 2019 (contre 65 à 75% dans le communiqué du 16 février 2022, et de 72 à 82% dans la prévision du 27 juillet 2022). Le groupe ADP prévoit pour le trafic global un retour au niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024. Pour le trafic de Paris Aéroport, le groupe ADP prévoit un retour au niveau de trafic de 2019 entre 2024 et 2026, et au-delà du niveau de 2019 à partir de 2026. Le groupe ADP table sur un trafic à Paris Aéroport compris entre 85 et 95% du niveau de 2019 en 2023, 90 à 100% en 2024, 95 à 105% en 2025.