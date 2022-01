Hans Airways tient son premier avion

Va t'on après la crise assister à un début de guerre tarifaire entre la Grande-Bretagne et l'Inde pour capter la clientèle affinitaire qui constitue une bonne part du trafic entre les deux pays ? Il semblerait bien qu'il faille s'y attendre. La nouvelle low cost britannique Hans Airlines vient ainsi d'officialiser une lettre d'intention pour prendre en flotte son tout premier avion, un Airbus A330-200 loué auprès de Carlyle Aviation Partners. Dans sa vie précédente, il avait été livré neuf en 2008 à la compagnie espagnole Air Europa. L'appareil est actuellement en maintenance à Abu Dhabi.

Du personnel expérimenté à la direction

La compagnie, qui est en cours de formation, espère lancer ses premières opérations à partir de cet été et a déposé une demande de certificat de transport aérien (AOC) pour les zones Europe, Moyen-Orient et sous-continent indien. Le directeur général de la compagnie, Satnam Singh Saini, précise dans son profil LinkedIn qu'il a eu plusieurs expériences aéronautiques, notamment dans l'affrètement de vol entre la Grande-Bretagne et l'Inde, pour FlyJet et Monarch Airines. Parmi les autres membres du conseil d'administration, on trouve aussi Barry Humphreys, un ancien de Virgin Atlantic et ancien directeur de la BATA (British Air Transport Association), et Peter Malanik, ancien directeur des opérations d'Austrian Airlines et actuel président de l'AAA (Austrian Aviation Association). Pour l'instant, peu d'informations ont filtré sur les destinations précises qui seraient desservies par Hans Airways. Le site de la compagnie, qui précise qu'elle n'opère en raison de la crise du Covid-19, affiche pour l'instant seulement Birmingham, Milan et Amritsar.