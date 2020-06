H55 livrera ses systèmes de propulsion électrique début 2022

Propulsion électrique via Solar Impulse

Créée en 2017 et soutenu par ND Capital (Silicon Valley), H55 est une spin-off technologique de Solar Impulse, le premier avion électrique à avoir fait le tour du monde. Cofondée par André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt, H55 développe des solutions de propulsion électrique certifiées dans le but d’accélérer la prochaine révolution du monde aéronautique. L’entreprise se concentre sur l’ensemble de la chaîne de propulsion, de la gestion des sources d’énergie aux moteurs électriques, intégrant toutes les interfaces de contrôle et de communication au pilote.

Accélérer les plans de commercialisation

Le canton du Valais en Suisse va contribuer financièrement au développement de H55, des installations de recherche, de production et de tests à Sion, et l’intégrer dans l’écosystème cantonal du parc de l’innovation Energypolis. Ce soutien fait suite à ceux déjà reçus de la Fondation Ark, de la Ville de Sion et du Centre de Cautionnement et de Financement qui avaient aidé la société à démarrer ses activités dans le canton.



« Avec le soutien du canton du Valais, H55 peut désormais accélérer ses plans de commercialisation », commente André Borschberg, cofondateur et président exécutif de H55. La société est sur la bonne voie pour maintenir son objectif de certification de son système de propulsion électrique d’ici la fin de 2021. En vol depuis juin 2019, le Bristell Energic, première application client de H55, a récemment terminé un programme important d’essais en vol. Fabriqué par BRM Aero, le Bristell Energic est un avion d’entraînement électrique destiné aux écoles de vol pour la formation des pilotes. L’avion a une endurance de 1,5 heures ce qui permet de réaliser 45-60 minutes de vol effectif avec suffisamment de réserves, correspondant à un programme type de formation au pilotage.