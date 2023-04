H2Fly procède au remplissage d'hydrogène sur son banc d'essais volant

Un remplissage au Campus Technologies Grenoble d'Air Liquide

H2FLY, développeur de systèmes de piles à hydrogène pour l'aéronautique basé à Stuttgart, annonce aujourd'hui avoir passé avec succès les tests de remplissage d'hydrogène liquide au sol, avec le tout nouveau réservoir d'hydrogène liquide intégré à son avion HY4. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du projet européen HEAVEN, un consortium de cinq partenaires visant à démontrer la faisabilité de l'utilisation d'une motorisation ayant recours à l'hydrogène liquide cryogénique dans les avions, sous la direction de H2FLY. Le nouveau système de stockage d'hydrogène liquide a été conçu et fourni par Air Liquide. La procédure de remplissage s'est déroulée en préparation de l'essai de couplage à venir, au cours duquel le système de stockage d'hydrogène liquide sera utilisé. dans lesquels le système de stockage d'hydrogène liquide sera couplé au système de pile à combustible pour former un groupe motopropulseur hydrogène-électrique complet. H2FLY a mené la campagne d'essais sur le Campus Technologies Grenoble d'Air Liquide, à Sassenage, en France, en collaboration avec Air Liquide.

Doubler le rayon d'action de l'aéronef HY4

En franchissant cette étape, le consortium veut démontrer une expérience de premier plan dans les opérations de ravitaillement en hydrogène liquide et dans la manipulation de l'hydrogène liquide à bord d'un avion. Josef Kallo, cofondateur et PDG de H2FLY, a déclaré : "Les essais de ravitaillement au sol réussis aujourd'hui marquent une nouvelle étape dans notre volonté de doubler le rayon d'action de notre aéronef HY4. Il s'agit d'une étape cruciale pour notre prochaine campagne d'essais en vol cet été, qui démontrera la faisabilité de l'hydrogène liquide en tant que carburant pour les vols moyens et longs courriers". Cette étape de remplissage fait suite à l'annonce par la société, en novembre 2022, du début de l'intégration mécanique du réservoir d'hydrogène liquide d'Air Liquide dans l'avion HY4 de H2FLY propulsé par pile à combustible, après que le réservoir a passé avec succès les tests de vibration et de fuite de LH2 en septembre 2022.