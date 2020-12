Avion décarboné : le nouveau Hy4 réalise à son tour son premier vol

Avion décarboné : de Hypstair à MAHEPA

Lancé dans le cadre du programme Hypstair financé par l'Union européenne jusqu'en 2016, le projet Hy4, impulsé par les chercheurs allemands du DLR, l'équivalent de l'Onera en Allemagne, avait abouti à un premier vol en septembre 2016 au moyen d'un banc d'essai volant à double fuselage unique et basé sur le Taurus Electro développé par le constructeur slovaque Pipistrel. Ce premier vol avait duré dix minutes avec deux pilotes à bord et deux mannequins factices. L'aventure se poursuit donc pour quatre années de plus et cette fois dans le cadre du programme MAHEPA mais toujours avec l'appui de fonds de l'Union européenne.

Nouvelles technos sur le banc d'essai volant

Depuis 2016, la recherche a fait des progrès et le banc d'essai qui a réalisé son premier vol le mois dernier intègre une série de nouvelles technologies au bénéfice notamment de l'ensemble propulsif avec pour conséquence une entrée d'air redessinée par rapport à la version de 2016 ainsi qu'une nouvelle hélice. Hy4 est équipé d'une pile à combustible avec réservoir d'hydrogène et batteries. La pile à combustible transforme l'hydrogène en énergie électrique. Le système propulsif est logé dans la nacelle centrale.

Compact Dynamics

Les partenaires de Pipistrel sont le développeur allemand de moteurs et d'onduleurs Compact Dynamics, l'Université d'Ulm, TU Delft, Politecnico di Milano et l' Université de Maribor.