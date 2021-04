H160 : Deranoza, premier opérateur pétrolier de l'hélicoptère en Asie

Derazona Helicopters, premier client offshore en Asie

Après Shell qui va exploiter les quatre premiers H160 via l'opérateur américain PHI dans le cadre d'un contrat de soutien dans le golfe du Mexique, Airbus Helicopters a obtenu une commande de H160 de Derazona Helicopters en Indonésie, lançant la machine dans le secteur offshore du pays. L'hélicoptère H160 multi-missions jouera un rôle important au sein des plans d’expansion de l’opérateur indonésien pour l'off-shore, le transport utilitaire et commercial. « Nous sommes très honorés par le vote de confiance de Derazona, qui est devenu non seulement le premier opérateur H160 du pays, mais aussi notre client de lancement de pétrole et de gaz dans la région Asie-Pacifique », a déclaré Vincent Dubrule, responsable asie-pacifique d’Airbus Helicopters.

Blue Edge et Fenestron

Le H160 a été conçu dès le début pour se conformer aux conditions exigeantes des opérations offshore. La taille compacte de l'appareil sera un avantage supplémentaire lors de l’atterrissage sur les plates-formes pétrolières. Motorisé par les turbomoteurs Arrano de Safran Helicopter Engines, le H160 avec ses pales Blue Edge et son grand rotor de queue Fenestron assurent de faibles niveaux de sons et offrent des performances haut de gamme en même temps.