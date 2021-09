Gulfstream livre son cinquantième G600

50 appareils livrés

Gulfstream Aerospace a annoncé la livraison de son 50e Gulfstream G600, livré à un client basé en Amérique du Nord. Le G600, qui est entré en service en août 2019, bénéficie de l'aérodynamisme de la nouvelle voilure de Gulfstream combinée aux moteurs Pratt & Whitney de la série 800. La conception de l'aile réduit considérablement la traînée, et les moteurs apportent des améliorations significatives. Le G600 est également beaucoup plus silencieux c'est le premier avion d'affaires de Gulfstream à être certifié conforme aux normes sonores de niveau 5.

12 223 km à Mach 0,85

Le G600 peut parcourir 6 600 nautiques (soit 12 223 kilomètres) à Mach 0,85 et 5 600 nautiques (soit 10 371 km) à Mach 0,90. À ce jour, l'avion a établi plus de 20 records de vitesse de ville à ville dans le monde. Outre la Federal Aviation Administration et l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne, le G600 a obtenu des certifications du Royaume-Uni, des Bermudes, des îles Caïmans, de l'île de Man, du Mexique, de Saint-Marin et de la Turquie.

Quatre zones de vie

L'intérieur primé du G600 peut être configuré pour trois zones de vie et un compartiment pour l'équipage ou pour quatre zones de vie. L'appareil a également l'avantage d'une faible altitude de cabine et de l'air frais à 100 %, ce qui réduit la fatigue et diminue les effets du décalage horaire. Le G600 est fabriqué au siège de la société, à Savannah, et sa finition est assurée à Savannah et dans les installations de Gulfstream à Dallas (Texas) et Appleton, dans le Wisconsin.