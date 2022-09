Gulfstream Aerospace livre son 500e jet d'affaires G650

500e G650 livré à Appleton, Wisconsin

Gulfstream Aerospace a annoncé le 26 septembre 2022 que le 500ème Gulfstream G650 et G650ER a été livré à ses clients dans son centre de finition d'Appleton, dans le Wisconsin. Ensemble, le G650 et le G650ER ont amassé plus de 120 records mondiaux de vitesse en ville à ville, y compris des records de tour du monde en direction du pôle et de l'ouest. En 2014, Gulfstream a reçu le prestigieux trophée Robert J. Collier pour le programme G650, un prix qui récompense les plus grandes réalisations de l'aéronautique ou de l'astronautique américaine. Le 400e G650 avait été livré en 2019, l'avion reste très populaire aux Etats-Unis, en raison des dimensions de sa cabine mais également de son autonomie. Deux éléments de poids qui n'ont pas échappé à Dassault Aviation lors de la conception du Falcon 6X puis du Falcon 10X.

12 964 km d'autonomie

Propulsé par deux moteurs Rolls-Royce BR725, le G650 peut voler jusqu'à 7 000 miles nautiques/12 964 kilomètres à Mach 0,85 et 6 000 nm/11 112 km lorsqu'il vole plus vite à sa vitesse de croisière de Mach 0,90. Le G650ER peut voler jusqu'à 7 500 nm/13 890 km à Mach 0,85 et 6 400 nm/11 853 km à Mach 0,90. Les deux appareils sont capables d'une vitesse opérationnelle maximale de Mach 0,925, d'une altitude de croisière maximale de 51 000 pieds/15 545 mètres, et ont obtenu la certification de la Federal Aviation Administration et de l'European Aviation Safety Administration pour les opérations d'atterrissage en approche à forte pente. Le G650 a été certifié par la FAA en septembre 2012 et par l'EASA trois mois plus tard. Le G650ER a été annoncé et certifié en 2014.