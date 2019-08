Gulfstream effectue une livraison record

Gulfstream Aerospace Corp. a annoncé ce 8 août la livraison du premier G600. Le client américain a réceptionné l’appareil au siège de Gulfstream à Savannah. Ce biréacteur d'affaires a été livré environ un mois après l'obtention des certifications de type et de production attribuées par la FAA le 28 juin. Le G600 est entré en service après un programme de conception et d’essais comprenant près de 100 000 heures de vol dans les laboratoires de la compagnie et plus de 3 200 heures de vol dans les airs. Le président de Gulfstream, Mark Burns, a déclaré : « Les efforts déployés par notre équipe ont permis à cet avion primé et aux technologies avancées de passer de la certification à la livraison dans un délai extrêmement court. »

Il ne s’agit pas du premier record de l’appareil. Le G600 a déjà établi plusieurs records de vitesse puisqu'il peut parcourir 12 038 kilomètres à une vitesse de croisière pour les longues distances de Mach 0,85. Sa vitesse maximale étant Mach 0,925, identique à celle du Gulfstream G650ER. L'appareil est équipé du Symmetry Flight Deck, qui comprend des mini-manches actifs et dix écrans tactiles. Pour compléter son palmarès, le G600 a été récompensé lors du International Yacht & Aviation Awards de 2018 pour son aménagement intérieur. Pour rappel, il peut transporter sans escale jusqu'à 19 passagers de Paris à Los Angeles ou Hong Kong.